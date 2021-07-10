Де дивитися фінал Євро Італія – Англія

11 липня на «Вемблі» визначиться переможець чемпіонату континенту

У неділю на чемпіонаті Європи з футболу буде зіграно останній матч. Італія і Англія визначать найсильнішу команду турніру. Гра розпочнеться о 22:00.

На груповій стадії Італія виграла всі три матчі – у Туреччини (3:0), Швейцарії (3:0) та Уельсу (1:0). В 1/8 фіналу «Скуадра Аздурра» взяла гору над Австрією (2:1 в додатковий час), у чвертьфіналі здолала Бельгію (2:1) та в півфіналі – Іспанію (1:1, по пенальті – 4:2).

Англія, в свою чергу, переграла Хорватією – 1:0, розійшлася миром з Шотландією – 0:0 і здолала Чехію – 1:0. В 1/8 фіналу вона пройшла Німеччину (2:0), в 1/4 розгромила Україну (4:0), а в півфіналі дотиснула в овертаймі Данію (2:1).

Зазначимо, що у фінальних турнірах, чемпіоантах світу і Європи, Англія жодного разу не перемагала Італію – три поразки і нічия.

У прямій трансляції матч Італія – Англія транслюватимуть телеканали «Україна» та «Футбол 1».