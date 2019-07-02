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    Головний тренер «Барселони» схвалив трансфери Грізманна і Неймара

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    Головний тренер «Барселони» схвалив трансфери Грізманна і Неймара

    На покупку Грізманн і Неймара «Барселоні» доведеться виділити не менше €340 млн

    Головний тренер «Барселони» Ернесто Вальверде дав свою згоду керівництву клубу на покупку двох форвардів - Антуана Грізманна у «Атлетіко» і Неймара у «Парі-Сен-Жермен». Про це повідомляє Sport.es.

    За інформацією джерела, перед відходом у відпустку наставник синьо-гранатових схвалив придбання французького нападника «матрацників». Тепер же він дав свою згоду і на покупку бразильця. Зі свого боку 55-річний фахівець пообіцяв керівництву «Барси» по максимуму інтегрувати обох в гру команди, зберігши при цьому баланс між атакою і обороною.

    Раніше стало відомо, що на покупку Грізманн і Неймара «Барселоні» доведеться виділити не менше €340 млн. Сума відступних за француза з 1 липня становить € 120 млн, а «ПСЖ» готовий продати бразильця за суму в € 222 млн.

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