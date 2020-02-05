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    Готуємось до Євро-2020: Матч з Кіпром прийме Полтава або Харків

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    Збірна України зіграє 26 березня - Готуємось до Євро-2020: Матч з Кіпром прийме Полтава або Харків
    Збірна України зіграє 26 березня
    УАФ

    План підготовки збірної до Євро-2020 вже зверстано

    Збірна України з футболу почала підготовку до Євро-2020 - поки теоретічну та логістичну, а незабаром вже з’явиться конктретика.

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    Нині тренери збірної знаходяться у Туреччині, де видивляються кандидатів на тренувальних зборах вітчизяних клубів.

    Вже відомо, що команда Андрія Шевченка беспосередньо перед Євро-2020 проведе три контрольні поєдинки.

    Перший - проти збірної Кіпру. Його заплановано на 26 травня, його прийме або Харків, або Полтава.

    Ця гра стане екзаменом для гравців-кандидатів, оскільки в ньому не зіграють легіонери - вони зможуть приєднатися до табоу збірної лише в кінці травня.

    Два іншіх матчі заплановано на 2 та 7 червня 2020, суперників обіцяють назвати у найближчий час. Відомо лише, що матчі відбудуться в Україні.

    Також 2 червня Андрій Шевченко має назвати список з 23 гравців, що поїдуть на Євро-2020.

    Нагадаємо, що в рамках підготовки до чемпіонату Європи команда Андрія Шевченка також зіграє зі збірними Франції (27 березня, Сен-Дені) та Польщі (31 березня, Хожув).

    Джерело: zbirna.com

    Харків Полтава Збірна України Євро-2020
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