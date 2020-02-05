Готуємось до Євро-2020: Матч з Кіпром прийме Полтава або Харків
План підготовки збірної до Євро-2020 вже зверстано
Збірна України з футболу почала підготовку до Євро-2020 - поки теоретічну та логістичну, а незабаром вже з’явиться конктретика.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Футбольний календар 2020 – які головні події чекають український футбол
Нині тренери збірної знаходяться у Туреччині, де видивляються кандидатів на тренувальних зборах вітчизяних клубів.
Вже відомо, що команда Андрія Шевченка беспосередньо перед Євро-2020 проведе три контрольні поєдинки.
Перший - проти збірної Кіпру. Його заплановано на 26 травня, його прийме або Харків, або Полтава.
Ця гра стане екзаменом для гравців-кандидатів, оскільки в ньому не зіграють легіонери - вони зможуть приєднатися до табоу збірної лише в кінці травня.
Два іншіх матчі заплановано на 2 та 7 червня 2020, суперників обіцяють назвати у найближчий час. Відомо лише, що матчі відбудуться в Україні.
Також 2 червня Андрій Шевченко має назвати список з 23 гравців, що поїдуть на Євро-2020.
Джерело: zbirna.com