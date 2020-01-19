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    ЄВРО-2020

    Форвард збірної України ризикує пропустити Євро-2020

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    Роман Яремчук - Форвард збірної України ризикує пропустити Євро-2020
    Роман Яремчук
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    Роман Яремчук пропустить кілька місяців через пошкодження

    Форвард збірної України та бельгійського «Ґента» Роман Яремчук пропустить кілька місяців через пошкодження ахіллового сухожилля, інформує HLN.

    На 19 січня футболісту була призначена операція.

    У клубі сподіваються, що українець встигне повернутися до матчів плей-оф чемпіонату у квітні.

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    Фінальний турнір чемпіонату Європи 2020 року починається 12 червня.

    Поточного сезону Яремчук забив 17 м’ячів та віддав дві передачі в 30-ти поєдинках за «Ґент».  

    Нагадаємо, збірна України вийшла в фінальний турнір Євро-2020 з першого місця в групі з Португалією та Сербією.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020 Роман Яремчук ФК «Ґент»
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