Футбольний календар 2020 – які головні події чекають український футбол



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Багато очікувань любителі футболу покладають в новому році на національну збірну УКраїну

Головною подією беззаперечно стане участь національної збірної в Євро-2020

У 2019 році національна збірна України вийшла до фінальної частини Євро-2020, а юнацька збірна U-20 стала чемпіоном світу. У новому, 2020 році на наші команди чекають нові важливі події . Які саме - розповдає Українська Асоціація футболу.

1 лютого збірна України з футзалу в еліт-раунді відбору ЧС-2020 зіграє із Сербією. 2 лютого підопічним Олександра Косенка протистоятимуть іспанці, а 4-го — французи.

3 березня під час церемонії жеребкування в Амстердамі Україна дізнається імена своїх суперників у Лізі А Ліги націй-2020/2021.

23 березня в елітному раунді відбору Євро-2020 дівоча збірна України WU-17 зустрінеться зі своїми норвезькими однолітками. 26 березня українки проведуть поєдинок із Чехією, а 29-го — із Польщею. Турнір проходитиме в Норвегії.

25 березня збірна України U-17 в еліт-раунді відбору Євро-2020 зіграє з Туреччиною. 28 березня на українських юнаків чекає поєдинок із Білоруссю, а 31-го — із Грецією. Усі матчі відбудуться в Туреччині.

25 березня збірна України U-19 в еліт-раунді відбору ЧЄ-2020 зустрінеться з командою Данії. 28 березня підопічні Олега Кузнецова протистоятимуть Латвії, а 31 березня — Англії. Міні-турнір прийматиме Данія.

27 березня національна збірна України в рамках підготовки до Євро-2020 проведе в Сен-Дені на «Стад де Франс» товариський поєдинок із чинним чемпіоном світу — збірною Франції, а молодіжна збірна на Мальті зіграє матч відбору до Євро-2021 (U-21).

31 березня українці продовжать готуватися до фіналу континентальної першості й у Хожуві зіграють контрольний матч зі збірною Польщі. Цього ж дня молодіжна збірна в рамках відбору до Євро-2021 вдома проведе поєдинок проти команди Північної Ірландії.

9 квітня жіноча збірна України відновить боротьбу у відборі Євро-2021. У 4-му турі кваліфікаційного турніру синьо-жовті зіграють на виїзді із Чорногорією. А вже 14 квітня у 5-му турі українки зустрінуться в домашньому матчі з Грецією.

14 травня імена своїх суперників по груповому раунду відбору Євро-2022 дізнається збірна України з футзалу.

5 червня жіноча збірна України прийматиме в рамках відбірного турніру першості Європи 2021 року команду Ірландії. 9 червня на підопічних Наталії Зінченко чекатиме виїзна зустріч із Грецією.

14 червня національна збірна України в Амстердамі проведе свій стартовий поєдинок у фінальному турнірі Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з командою Нідерландів.

18 червня синьо-жовті продовжать боротьбу у фінальній частині першості континенту. На них у Бухаресті чекатиме суперник, який визначиться у стикових матчах Ліги націй.

22 червня українці також у Бухаресті проведуть останню зустріч на груповому етапі Євро-2020. Цього разу їм протистоятиме Австрія.

3—5 вересня національна збірна України розпочне виступ у Лізі націй-2020/2021. А вже 6—8 вересня відбудеться 2-й тур престижних змагань.

4 вересня молодіжна збірна України проведе виїзний поєдинок 7-го туру кваліфікації Євро-2021 проти Данії. 8 вересня також у гостях підопічні Руслана Ротаня зіграють із Фінляндією.

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28 вересня—4 жовтня дівоча збірна України WU-17 (нинішня WU-16) у кваліфікаційному раунді Євро-2021 зустрінеться з однолітками із Франції, Ісландії та Естонії. Турнір прийматиме Естонія.

7—13 жовтня юнацька збірна України U-17 (нинішня U-16) у рамках кваліфікаційного турніру Євро-2021 зіграє з командами Бельгії, Грузії та Литви. Господарем міні-турніру буде Грузія.

8—10 жовтня підопічні Андрія Шевченка проведуть поєдинок 3-го туру Ліги націй, а 11—13 жовтня зіграють у 4-му турі.

9 жовтня українська збірна U-21 продовжить боротьбу за вихід до фінальної частини Євро-2021. Гостями нашої команди будуть румуни. 13 жовтня наша молодь завершить відбірний груповий раунд виїзним поєдинком із Північною Ірландією.

20—26 жовтня дівоча збірна України WU-19 у Сербії проведе матчі відбірного раунду першості Європи-2020/2021. Українки у групі 2 зустрінуться з Італією, Андоррою та господарками турніру.

10—16 листопада юнацька збірна України U-19 (нинішня U-18) протистоятиме опонентам з Ізраїлю, Білорусі та Чорногорії у кваліфікаційному раунді Євро-2021. Турнір пройде в Ізраїлі.

11—17 листопада юнацька збірна України U-18 (нинішня U-17) у Лізі А відбору Євро-2022 (U-19) зіграє з Німеччиною, Швецією та Бельгією. Міні-турнір пройде в Німеччині.

12—14 листопада на національну збірну України чекає 5-й, а 15—17 листопада — завершальний, 6-й тур Ліги націй.