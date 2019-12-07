Збірна України зіграє проти Франції напередодні Євро-2020



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Поєдинок має відбутися 27 березня у Франції

Збірна України з футболу зіграє контрольний поєдинок проти Франції напередодні чемпіонату Європи 2020 року.

Про стан перемовин щодо організації поєдинку повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

«Є попередня домовленість з французькою футбольною федерацією про проведення 27 березня матчу Франція – Україна в Парижі на «Стад де Франс». Остаточно питання має вирішитися підписанням угоди наступного тижня», - написав Павелко на сторінці в мережі Фейсбук.

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Андрія Шевченка вийшла на Євро-2020 з першого місця в групі з Португалією та Сербією. На чемпіонаті Європи суперниками українців на груповому етапі будуть Нідерланди, Австрія та один з переможців плей-оф у Лізі націй.