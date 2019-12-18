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    ЄВРО-2020

    Україна та Франція домовилися про спаринг напередодні Євро-2020

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    Збірна України - Україна та Франція домовилися про спаринг напередодні Євро-2020
    Збірна України
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    Президент УАФ Андрій Павелко повідомив про узгодження деталей щодо товариського матчу

    Національна збірна України з футболу зіграє контрольний поєдинок проти Франції напередодні фінального турніру Євро-2020. Матч відбудеться 27 березня на паризькому «Стад де Франс», трибуни якого розраховано на 80 000 вболівальників.

    Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

    Востаннє збірна України грала на «Стад де Франс» в листопаді 2013 року, коли поступилася 0:3 в плей-оф відбору на ЧС-2014.

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    Нагадаємо, збірна України вийшла в фінальний турнір чемпіонату Європи з першого місця в групі з Португалією та Сербією. На чемпіонаті Європи наша команда гратиме в групі проти Нідерландів, Австрії та ще одного суперника, який визначиться пізніше.  

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