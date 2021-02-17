Гра «Динамо» – «Брюгге» може розпочатися на дві години раніше, – джерело

Поєдинок «Динамо» – «Брюгге» має відбутися в четвер, 18-го лютого, на НСК «Олімпійський»

Перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи «Динамо» – «Брюгге» можуть почати не о 19:55, а на дві години раніше через морози у Києві.

«Свіже доповнення. З огляду на київську морозну погоду, делегат УЄФА висунув пропозицію почати матч на дві години раніше – о 18:00», – пише канал «Динамо Київ Inside».

Поєдинок «Динамо» – «Брюгге» має відбутися в четвер, 18-го лютого, на НСК «Олімпійський» в Києві.

Згідно з прогнозом погоди, о 20:00 температура впаде до 16 градусів нижче нуля.

Нагадаємо, бельгійські ЗМІ повідомили, що гра може не відбутися, якщо в день матчу температура повітря впаде до позначки -15 і нижче. За правилами УЄФА, в такому випадку одна зі сторін може відмовитися від виходу на поле.

Джерело: Sport.ua