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    Гра «Динамо» – «Брюгге» може розпочатися на дві години раніше, – джерело

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    Гра «Динамо» – «Брюгге» може розпочатися на дві години раніше, – джерело

    Поєдинок «Динамо» – «Брюгге» має відбутися в четвер, 18-го лютого, на НСК «Олімпійський»

    Перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи «Динамо» – «Брюгге» можуть почати не о 19:55, а на дві години раніше через морози у Києві.

    «Свіже доповнення. З огляду на київську морозну погоду, делегат УЄФА висунув пропозицію почати матч на дві години раніше – о 18:00», – пише канал «Динамо Київ Inside».

    Поєдинок «Динамо» – «Брюгге» має відбутися в четвер, 18-го лютого, на НСК «Олімпійський» в Києві.

    Згідно з прогнозом погоди, о 20:00 температура впаде до 16 градусів нижче нуля.

    Нагадаємо, бельгійські ЗМІ повідомили, що гра може не відбутися, якщо в день матчу температура повітря впаде до позначки -15 і нижче. За правилами УЄФА, в такому випадку одна зі сторін може відмовитися від виходу на поле.

    Джерело: Sport.ua

    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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