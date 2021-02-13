Товариський матч російського футбольного клубу завершився масовою бійкою

Футболісти «Крильєв Совєтов» зчепилися з гравцями боснійського «Бораца»

Товариський матч між російським футбольним клубом «Крилья Совєтов» та клубом «Борац» із Босній та Герцеговини було перервано через масштабну бійку між футболістами двох команд.

За даними Sport.ua, це сталося за дві хвилини до фінального свистка.

Opšta tuča u završnici meča Krila Sovjetov - Borac. pic.twitter.com/53wZDy8SMq — MeridianSport BiH (@bih_sport) February 12, 2021

Як повідомлялось раніше, голову президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка на початку лютого допитали в прокуратурі у справі про вкрадену українську ікону з Луганська, яку боснійський чиновник подарував російському міністру зовнішніх справ Сергію Лаврову.