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    Товариський матч російського футбольного клубу завершився масовою бійкою

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Бійка почалася на 88-й хвилині матчу</p> - Товариський матч російського футбольного клубу завершився масовою бійкою

    Бійка почалася на 88-й хвилині матчу

    Фото: ФК «Крилья Совєтов»

    Футболісти «Крильєв Совєтов» зчепилися з гравцями боснійського «Бораца»

    Товариський матч між російським футбольним клубом «Крилья Совєтов» та клубом «Борац» із Босній та Герцеговини було перервано через масштабну бійку між футболістами двох команд.

    За даними Sport.ua, це сталося за дві хвилини до фінального свистка.

    Як повідомлялось раніше, голову президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка на початку лютого допитали в прокуратурі у справі про вкрадену українську ікону з Луганська, яку боснійський чиновник подарував російському міністру зовнішніх справ Сергію Лаврову.

    Теги: Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ Боснія і Герцеговина ФК «Крилья совєтов»
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