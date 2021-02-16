Вихованця вінницької «Ниви» визнали найкращим футболістом України 2020

Кращих гравців визначали їхні колеги — представники професіональних клубів

На п’ятій традиційній щорічній церемонії «Футбольні зірки України» найкращим футболістом минулого року визнали вихованця вінницької «Ниви» Віктора Циганкова.

Під час церемонії оголосили переможців у декількох номінаціях, повідомляє Українська Асоціація футболу.

Сьогодні Циганков представляє київський футбольний клуб «Динамо», а у 2009-2010 роках грав за вінницьку «Ниву».Цього року захід відбувся в онлайн-форматі, а пряма трансляція події відбувалася на офіційному каналі УАФ.

Лауреатів привітали перші віце-президенти УАФ Анатолій Дем’яненко та Олег Протасов, а також гостем церемонії став головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко.

За словами президента Української асоціації футболу та члена Виконкому УЄФА Андрія Павелка, кращих гравців визначали їхні колеги — представники професіональних клубів. Він наголосив, що це принциповий підхід, який є основним правилом підбиття підсумків футбольного року.

Нагадаємо, одеські легкоатлети завоювали дві золоті медалі на чемпіонаті України.