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    Вихованця вінницької «Ниви» визнали найкращим футболістом України 2020

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    Сьогодні Циганков представляє київський футбольний клуб &laquo;Динамо&raquo; - Вихованця вінницької «Ниви» визнали найкращим футболістом України 2020
    Сьогодні Циганков представляє київський футбольний клуб «Динамо»
    фото: ФК Динамо

    Кращих гравців визначали їхні колеги — представники професіональних клубів

    На п’ятій традиційній щорічній церемонії «Футбольні зірки України» найкращим футболістом минулого року визнали вихованця вінницької «Ниви» Віктора Циганкова.

    Під час церемонії оголосили переможців у декількох номінаціях, повідомляє Українська Асоціація футболу.

    Сьогодні Циганков представляє київський футбольний клуб «Динамо», а у 2009-2010 роках грав за вінницьку «Ниву».Цього року захід відбувся в онлайн-форматі, а пряма трансляція події відбувалася на офіційному каналі УАФ.

    Лауреатів привітали перші віце-президенти УАФ Анатолій Дем’яненко та Олег Протасов, а також гостем церемонії став головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко.

    За словами президента Української асоціації футболу та члена Виконкому УЄФА Андрія Павелка, кращих гравців визначали їхні колеги — представники професіональних клубів. Він наголосив, що це принциповий підхід, який є основним правилом підбиття підсумків футбольного року.

    Нагадаємо, одеські легкоатлети завоювали дві золоті медалі на чемпіонаті України.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Андрій Шевченко Віктор Циганков
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