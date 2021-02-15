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    Гра Ліги Європи «Динамо» – Брюгге» може не відбутися через сильні морози у Києві, – ЗМІ

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    Гра Ліги Європи «Динамо» – Брюгге» може не відбутися через сильні морози у Києві, – ЗМІ

    Динамо і Брюгге мають зіграти в Києві у четвер, 18 лютого

    Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між «Динамо» і «Брюгге» можуть перенести через сильні морози в Україні.

    Бельгійські ЗМІ повідомили, що гра може не відбутися, якщо в день матчу температура повітря впаде до позначки -15 і нижче. За правилами УЄФА, в такому випадку одна зі сторін може відмовитися від виходу на поле.

    Динамо і Брюгге повинні зіграти в Києві у четвер, 18 лютого. Початку матчу – о 19:55.

    Вчора через неготовність поля не відбувся матч чемпіонату Бельгії між Брюгге і Шарлеруа.

    Останнім часом в Шарлеруа були морози, через що працівники стадіону не змогли належним чином підготувати газон до гри.

    Нагадаємо, 14 лютого в Києві розчищали дороги, проїзди, двори і зупинки 477 спецавто та 59 бригад з ручного прибирання.

    Джерело: Sportarena.com

    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ ФК «Динамо» Ліга Європи
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