Гравець НБА Айзея Томас заявив, що боїться за життя своїх дітей через дії поліції



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«Я боюся за себе і своїх темношкірих дітей через деяких божевільних людей і копів»

Розігруючий захисник «Вашингтон Візардс» Айзея Томас зізнався, що йому страшно виходити з дому після трагічного інциденту, що стався в Міннеаполісі 25 травня, коли через дії поліцейського помер темношкірий чоловік.

«Я боюся за себе і своїх темношкірих дітей через деяких божевільних людей і копів. Я молю бога і сподіваюся, що вони не вляпаються в якусь історію. Тому що потім прийдуть поліцейські і, можливо, уб'ють їх», - написав Томасв Twitter.

Нагадаємо, афроамериканець Джордж Флойд був затриманий поліцією через підозру у використанні фальшивого чека на $20. Після затримання один з офіцерів притиснув шию чоловіка до асфальту і утримував близько шести хвилин, незважаючи на благання затриманого відпустити, тому що він не може дихати.

Через якийсь час чоловік втратив свідомість. Його забрала машина швидкої допомоги, але врятувати йому життя в лікарні не змогли.