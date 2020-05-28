Трамп планує сьогодні підписати указ про регулювання соцмереж



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Трамп вчора, 26 травня, пригрозив ввести регулювання соцмереж або навіть закрити їх після того, як Twitter зробив зауваження до його посту

Білий дім поки не розголошує зміст майбутнього указу про соцмережі

Президент США Дональд Трамп після конфлікту з Twitter вирішив видати спеціальний указ про соцмережі, документ очікують вже 28 травня. Про це повідомляє DW.com з посиланням на коментар представника Білого дому.

Зазначається, що зміст указу поки невідомий, але раніше Трамп пригрозив ввести регулювання соцмереж або навіть закрити їх після того, як Twitter зробив зауваження до його посту.

Видання відзначає, що поки незрозуміло, на яких правових підставах можливе подібне регулювання соцмереж.

Глава соцмережі Facebook Марк Цукерберг назвав «невідповідною» реакцію Трампа в конфлікті з Twitter. Він додав, що ще не зрозумів, що задумала адміністрація Трампа.

На думку Цукерберга, буде неправильно, якщо уряд «піддаватиме цензурі якусь платформу».

Twitter відмовився від коментарів з приводу намірів Трампа, а Google поки не відреагував на те, що відбувається.

Нагадаємо, вчора, 27 травня, американський президент пригрозив соцмрежам жорстким регулюванням або закриттям після того, як Twitter напередодні, 26 травня, позначив його пост як фейк. Трамп у пості стверджував, що голосування за допомогою пошти нібито сприяє підтасуванню результатів. Зазначається, що йдеться про два повідомлення глави Білого дому, в яких він розкритикував ідею губернатора Каліфорнії про проведення виборів президента завдяки пошті через епідемію коронавірусу.

В останні роки Twitter змінив свою політику після звинувачень у тому, що його невтручання у контент сприяє поширенню дезінформації.

Раніше повідомлялося, що Twitter позначатиме фейки про коронавірус.