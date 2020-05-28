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    Влада Вашингтона скасовує режим самоізоляції в місті

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    <span>З&nbsp;29 травня карантин послаблять в&nbsp;Вашингтоні</span> - Влада Вашингтона скасовує режим самоізоляції в місті
    З 29 травня карантин послаблять в Вашингтоні

    У столиці США сьогодні запрацюють ресторани та салони краси

    Із 29 травня в столиці США Вашингтоні почнеться перший етап ослаблення карантину, який був введений для боротьби з коронавірусом.

    Про це оголосила мер Вашингтона Мюріел Боузер, повідомляє Fox News.

    Перший етап зняття обмежень у Вашингтоні передбачає скасування режиму самоізоляції.

    Крім цього, до роботи зможуть повернутися ресторани з відкритими терасами, а також перукарні та салони, але тільки за попереднім записом клієнтів.

    Жителям міста можна буде також відвідувати парки і тенісні корти, однак розважальні центри залишаться закритими, а контактні види спорту заборонені.

    Також обов'язковим залишиться масковий режим і дотримання соціальної дистанції в громадських місцях.

    26 травня в Вашингтоні вперше майже за два місяці не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу.

    Нагадаємо, що США стали першою країною, де від коронавірусу померли понад 100 тисяч людей

    США карантин Вашингтон влада коронавірус
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