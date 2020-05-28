Влада Вашингтона скасовує режим самоізоляції в місті



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З 29 травня карантин послаблять в Вашингтоні

У столиці США сьогодні запрацюють ресторани та салони краси

Із 29 травня в столиці США Вашингтоні почнеться перший етап ослаблення карантину, який був введений для боротьби з коронавірусом.

Про це оголосила мер Вашингтона Мюріел Боузер, повідомляє Fox News.

Перший етап зняття обмежень у Вашингтоні передбачає скасування режиму самоізоляції.

Крім цього, до роботи зможуть повернутися ресторани з відкритими терасами, а також перукарні та салони, але тільки за попереднім записом клієнтів.

Жителям міста можна буде також відвідувати парки і тенісні корти, однак розважальні центри залишаться закритими, а контактні види спорту заборонені.

Також обов'язковим залишиться масковий режим і дотримання соціальної дистанції в громадських місцях.

26 травня в Вашингтоні вперше майже за два місяці не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу.

Нагадаємо, що США стали першою країною, де від коронавірусу померли понад 100 тисяч людей.