Флойд Мейвезер хоче купити «Ньюкасл»



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Мейвезер хоче стати футбольним магнатом

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Флойд Мейвезер веде переговори про придбання англійського футбольного клубу «Ньюкасл», повідомляє TMZ.

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У неділю, 8 березня, Флойд зустрівся з фанатами в Ньюкаслі, і у нього запитали, чи дійсно він зацікавлений у придбанні «Сорок».

«У США ми називаємо цей спорт не футболом, а сокером. Футбольний «Ньюкасл» - неймовірна команда, великий клуб. Якщо ви хочете, щоб я купив його, то дайте мені знати», - сказав Мейвезер, звертаючись до натовпу. Вона відповіла боксеру задоволеним гулом.

Представники Флойда підтвердили його потенційну зацікавленість в придбанні клубу, який належить Майку Ешлі.

«Ньюкасл» останні років 10-15 переживає далеко не найкращі часи, проте це не заважає команді стабільно лишатися однією з найпопулярніших в Англії.

Що ж стосується Мейвезера, то він відомий не лише тім, що вміє ефектно бити людей, але й заробляти - його прізвисько Money - говорить само за себе. За різними оцінками статки боксера становлять біля 1 млрд доларів.