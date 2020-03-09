Флойд Мейвезер хоче купити «Ньюкасл»
Найкращому боксеру ХХІ століття не дають спокою лаври шейха Мансура та Абрамовича
Флойд Мейвезер веде переговори про придбання англійського футбольного клубу «Ньюкасл», повідомляє TMZ.
У неділю, 8 березня, Флойд зустрівся з фанатами в Ньюкаслі, і у нього запитали, чи дійсно він зацікавлений у придбанні «Сорок».
«У США ми називаємо цей спорт не футболом, а сокером. Футбольний «Ньюкасл» - неймовірна команда, великий клуб. Якщо ви хочете, щоб я купив його, то дайте мені знати», - сказав Мейвезер, звертаючись до натовпу. Вона відповіла боксеру задоволеним гулом.
Представники Флойда підтвердили його потенційну зацікавленість в придбанні клубу, який належить Майку Ешлі.
«Ньюкасл» останні років 10-15 переживає далеко не найкращі часи, проте це не заважає команді стабільно лишатися однією з найпопулярніших в Англії.
Що ж стосується Мейвезера, то він відомий не лише тім, що вміє ефектно бити людей, але й заробляти - його прізвисько Money - говорить само за себе. За різними оцінками статки боксера становлять біля 1 млрд доларів.