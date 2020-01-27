Суверенний фонд Саудівської Аравії збирається придбати англійський футбольний клуб



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«Ньюкасл» найближчим часом може знайти нового власника.

Клуб може придбати суверенний фонд Саудівської Аравії, повідомляє The Telegraph.

Нинішній господар Майк Ешлі володіє клубом вже 13 років і повідомив про готовність продати клуб за прийнятну ціну.

За інформацією джерела, вартість операції оцінюється в €400 млн. Нинішній власник «Ньюкасла» і інвестори з Саудівської Аравії ще не досягли остаточної угоди, але сподіваються досягти компромісу на цьому тижні.

Повідомляється, що новим президентом клубу стане бін Сальмана, якого раніше пов'язували з покупкою «Манчестер Юнайтед». Очікується, що клуб отримає серйозні гроші на трансфери в найближчі два роки - понад € 200 млн.

Наразі «Ньюкасл» займає 14-е місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, набравши 30 очок в 24 турах чемпіонату.