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    Гравець «Шахтаря» продовжує жалітися на расизм в Україні

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    Тайсон пережив почуте з сектору динамівських фанатів дуже болісно - Гравець «Шахтаря» продовжує жалітися на расизм в Україні
    Тайсон пережив почуте з сектору динамівських фанатів дуже болісно
    Фото - Instagram Тайсона

    Тайсон долучив свої жалі до історії з загибеллю Джорджа Флойда

    Півоборонець «Шахтаря» Тайсон розповів про расизм. У нього було бажання покинути Україну після того, як він почув минулої осені під час класичного дербі з «Динамо» звуки, які йому здалися схожими з мавпячими. Фанати киян натомість стверджували, що вони проводили акцію на підтримку білих північних плямистих сов, популяція яких у світі постійно скорочується.

    «Перше, що я зробив – подзвонив мамі, - згадує ті неприємні для себе дні Тайсон. – Вона сказала, що мені потрібно повертатися. Ніколи не думав, що зіткнуся з таким у цій країні, бо провів тут уже десять років. Мені сумно. Скільки грав, такого раніше не траплялося.

    Мені хотілося зібрати свої речі і піти. Минуло кілька днів, емоції вляглися, обдумав це з холодною головою. Ми не можемо продовжувати мовчати. Не я один, хто страждає від цього на полі. Є люди, які стикаються з цим кожен день.

    Добре, що весь світ об'єднався навколо історії з Джорджем Флойдом (вбитим американським поліцейським чорношкірим правопорушником – прим.). У Бразилії теж були протести з цього приводу. Це дуже важливо для нас. Ми не повинні мовчати в цей час. Ми повинні показати силу, яка у нас є.

    У нас є багато сил, щоб показати людям, що ми не збираємося мовчати і будемо захищати себе до кінця», — сказав Тайсон в ефірі Jogo Aberto.

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