Гравець збірної України з футболу вибачився за фото з російським репером

Миколенко і Яремчук влітку 2021 року сфотографувалися з Бастою на відпочинку в Туреччині

Яремчук стверджує, що зараз не слухає жодного російського співака

Форвард «Бенфіки» і збірної України Роман Яремчук вибачився за фото з російським репером Бастою.

«Я дуже багато критики отримав за цю ситуацію. Це нормально. Я з цим згідний. Правильно зробили, що мене так «посипали». Це була велика помилка, за яку хочеться зараз вибачитись перед людьми, які зараз постраждали від «руського міра». Не знаю, що ще можу сказати.

Це дійсно помилка була, і зараз у мене ні одного російського співака, якого я слухаю. Ми слухаємо тільки українську музику. Навіть після матчу з «Рієкою» їхали і всі слухали тільки українські пісні. Збірна в цьому плані помінялася, стала досить патріотичною», – сказав Яремчук.

Нагадаємо, захисник збірної України Віталій Миколенко і Яремчук влітку 2021 року сфотографувалися з російським репером Бастою на відпочинку в Туреччині.

Баста давав концерти в окупованому Криму, за що 2017 року СБУ заборонила йому відвідувати Україну.

Джерело: Трибуна