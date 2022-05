Посли ЄС не змогли погодити нові санкції проти РФ

В Євросоюзі вже понад місяць не можуть дійти згоди щодо шостого пакету санкцій, який, як очікується, передбачатиме заборону на імпорт російської нафти. Сьогодні, 29 травня, посли Європейського Союзу вчергове не змогли погодити рішення. Про це повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter.

«Сьогодні немає домовленості серед послів ЄС стосовно шостого пакету санкцій проти Росії. Вони знову зустрінуться завтра вранці», – повідомив Йозвяк.

За його даними, проблема не лише ембарго на нафту і тому, що Угорщина наполягає на додаткових виключеннях.

«Є також незгодні з пропозицією про заборону громадянам Росії купувати нерухомість в ЄС», – додав журналіст.

