Режим Путіна позбавляє російську молодь майбутнього

Влада РФ «відпилює» росіян від міжнародної наукової спільноти та будує свою «освітню зону»

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Министр образования и науки Валерий Фальков заявил, что к Болонской двухуровневой системе высшего образования, предполагающей бакалавриат и магистратуру, России «надо относиться как к прожитому этапу». По словам чиновника, будущее российского образования «за нашей собственной уникальной системой», которая должна отвечать интересам национальной экономики. В реальности, похоже, речь идет о желании престарелых геополитиков из Совета безопасности, вроде Николая Патрушева, изолировать российское образование от любого внешнего влияния.

Образование глазами спецслужб

Готового проекта изменения системы высшего образования в России еще нет. Но нетрудно догадаться, в какую сторону ветер дует. С самого момента присоединения страны к Болонскому процессу, который подразумевал унификацию не самого образования, а его технических параметров, сторонники российского «особого пути» предлагали вернуться к советской системе. Нам не нужны бакалавры-недоучки, отсидевшие в вузе «всего» четыре года, твердили они. Надо скорее возвращаться к специалитету. Даром что в СССР (и даже в России до 1993 года), как раз 4 года по многим специальностям и учились.

С образовательной точки зрения, это, по большей части, бессмыслица. Но у путинского Совбеза и его секретаря Николая Патрушева, который после начала войны с Украиной и дал старт публичной кампании за отказ от Болонской системы, оптика другая.

Что лежит в основе идеи общей европейской образовательной системы? Возможность поехать в другие страны и поучиться там, самому выбирать себе предметы, менять направление учебы после бакалавриата, поступая в магистратуру. То есть, саморазвитие и свобода.

Чего хотелось бы замшелым геополитикам из Совбеза, тем более, во время войны и ради войны? Чтобы вузы готовили нужных, в широком смысле, для войны специалистов по строго заданной властями, единой для всех программе. Чтобы был учет – сколько каких специалистов госмашина получит на выходе через пять лет. И, наконец, никакой свободы и общения с иностранцами – ведь все хотят украсть секрет «русской бомбы» и «особого пути».

Можно эти два подхода совместить? Вряд ли, но в России много лет пытались это сделать. Война изменила и это. Теперь, в реальности, студенты будут делиться не на бакалавров, магистров или специалистов – но по распределению сверху и по призванию: на службу Генштаба, ФСБ или, скажем, российских кибервойск.

Старики, укравшие будущее

«Ревнители советской старины» также забывают, что и в современной России можно получить не только диплом бакалавра, а затем «поверх него» магистра, как предполагает Болонская система, но и специалиста. Нет проблем – закон разрешает.

Но Кремль, в реальности, не волнуют технические детали. Пользуясь случаем, он радостно продолжает еще до войны начатый процесс полного «выпиливания» россиян из мировой образовательной системы. Возвращение к специалитету, гарантированно затруднит и без того почти свернутое из-за агрессии против Украины международное сотрудничество, а равно и поступление россиян в зарубежные вузы или подтверждение дипломов при переезде в другие страны.

Но это явно только первый шаг. Кремль кричит о «канселинге» русской культуры в мире и охотно поддерживает дискуссии на эту тему. В реальности, русскую культуру, давно и гораздо успешнее, чем даже украинские радикалы сегодня, запрещает как раз Кремль. Еще до войны ученым запрещали нормально сотрудничать с зарубежными коллегами, историкам – писать правду про Вторую мировую и не только, студентам – публично протестовать.

Теперь, как любая общественная волна, идея отказаться от Болонской системы поднимает из глубин интеллектуальный мусор. Часть звучащих в эти дни идей, безусловно крадущих будущее у российских школьников и студентов, лишая их шансов получить конкурентноспособное образование, вполне может реализоваться.

Долой английский!

Самую яркую, пожалуй, озвучил спикер так называемого «крымского Госсовета» Владимир Константинов, предложивший отказаться от изучения английского языка. «Зачем он детям оккупированного полуострова, если они в Лондон никогда не поедут», – поинтересовался этот ученый муж. Тем самым он сразу обозначил реальные жизненные перспективы не только для крымчан под российским владычеством, но и для самих россиян. А заодно покрасовался своим невежеством, что сейчас в России модно, среди политиков.

Может, конечно, в ближайшее время, так необходимый для международного сотрудничества, но «враждебный» для российских властей язык из школ и не уберут. Учили же иностранный язык даже в советских школах. Но в целом вектор движения сохраняется – это планомерное и сознательное лишение российской молодежи перспектив и шансов на будущее.

Джерело: Deutsche Welle

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