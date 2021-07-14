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    Футболісти збірної України потрапили в скандал через фото з російським співаком Бастою

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    Яремчук і Миколенко потрапили в скандал - Футболісти збірної України потрапили в скандал через фото з російським співаком Бастою
    Яремчук і Миколенко потрапили в скандал
    Фото з відкритих джерел

    Реперу було заборонено відвідувати нашу країну через гастролі в окупованому Криму

    Захисник «Динамо» Віталій Миколенко і нападник бельгійського «Гента» Роман Яремчук на відпочинку в Туреччині потрапили в скандал. На курорті вони, мабуть, від нудьги, вирішили сфотографуватися з російським репером «Бастою». Знімок на своїй сторінці в соцмережах виклав Миклонеко.

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    «Баста» давав концерти в окупованому Криму, за що 2017 року СБУ заборонила йому відвідувати Україну. Коли термін сплив, в червні 2021-го він приїхав з концертами до Києва. Відомо, що СБУ знову підготувало документи, які заборонять цьому реперу перетинати російсько-український кордон.

    Наразі Миколенко видалив фото з своєї сторінки.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Віталій Миколенко Роман Яремчук
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    Футболісти збірної України потрапили в скандал через фото з російським співаком Бастою