Футболісти збірної України потрапили в скандал через фото з російським співаком Бастою

Реперу було заборонено відвідувати нашу країну через гастролі в окупованому Криму

Захисник «Динамо» Віталій Миколенко і нападник бельгійського «Гента» Роман Яремчук на відпочинку в Туреччині потрапили в скандал. На курорті вони, мабуть, від нудьги, вирішили сфотографуватися з російським репером «Бастою». Знімок на своїй сторінці в соцмережах виклав Миклонеко.

«Баста» давав концерти в окупованому Криму, за що 2017 року СБУ заборонила йому відвідувати Україну. Коли термін сплив, в червні 2021-го він приїхав з концертами до Києва. Відомо, що СБУ знову підготувало документи, які заборонять цьому реперу перетинати російсько-український кордон.

Наразі Миколенко видалив фото з своєї сторінки.