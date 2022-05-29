  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
  4. Українці влаштували масштабну акцію подяки Польщі (фото)
рус
    У світі

    Українці влаштували масштабну акцію подяки Польщі (фото)

    Українці влаштували масштабну акцію подяки Польщі (фото)
    фото: Україна 24

    Вулицями Варшави пройшли сотні українців

    У неділю, 29 травня, у Варшаві відбулась українська акція подяки полякам. Про це повідомляє «Україна 24».

    Сотні українських біженців пройшли вулицями Варшави. Вони несли величезний прапор України, а також менші державні стяги.

    Також попереду колони учасники акції несли банер, на якому великими літерами було написано «Дякуємо» польською мовою.

    Українці також скандували: «Дякуємо!».

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Українці влаштували масштабну акцію подяки Польщі (фото)
    Українці влаштували масштабну акцію подяки Польщі (фото)
    Українці влаштували масштабну акцію подяки Польщі (фото)
    Українці влаштували масштабну акцію подяки Польщі (фото)
    Українці влаштували масштабну акцію подяки Польщі (фото)
    фото: Україна 24

    Як відомо, Польща – одна з країн, які найбільше допомагають українцям під час війни. Польща прихистила понад 3 млн українських біженців.

    За словами уповноважений польського уряду в справах біженців з України Павла Шефернакера, вже 1,1 млн біженців з України отримали в Польщі номери PESEL.

    Серед них – близько 450 тисяч осіб працездатного віку. Водночас майже 160 тисяч з них вже знайшли легальну роботу. За попередніми оцінками польського уряду, в країні може залишитися на довше до 1,5 млн біженців з України.

    Читайте також: Українські біженці не можуть повторно в’їхати до Польщі: що відбувається
    Теги: росія окупанти Польща війна Україна біженці окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українці влаштували масштабну акцію подяки Польщі (фото)