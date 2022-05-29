Українці влаштували масштабну акцію подяки Польщі (фото)

Вулицями Варшави пройшли сотні українців

У неділю, 29 травня, у Варшаві відбулась українська акція подяки полякам. Про це повідомляє «Україна 24».

Сотні українських біженців пройшли вулицями Варшави. Вони несли величезний прапор України, а також менші державні стяги.

Також попереду колони учасники акції несли банер, на якому великими літерами було написано «Дякуємо» польською мовою.

Українці також скандували: «Дякуємо!».

Як відомо, Польща – одна з країн, які найбільше допомагають українцям під час війни. Польща прихистила понад 3 млн українських біженців.

За словами уповноважений польського уряду в справах біженців з України Павла Шефернакера, вже 1,1 млн біженців з України отримали в Польщі номери PESEL.

Серед них – близько 450 тисяч осіб працездатного віку. Водночас майже 160 тисяч з них вже знайшли легальну роботу. За попередніми оцінками польського уряду, в країні може залишитися на довше до 1,5 млн біженців з України.