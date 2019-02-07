Григорій Суркіс отримуватиме від УЄФА щорічну пенсію в розмірі 150 тисяч франків



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УЄФА визнала досягнення Григорія Суркіса SKELET-info

Екс-керівник українського футболу має видатні досягнення перед футболом європейським

Сьогодні у Римі (Італія) відбудеться звітно-виборний Конгрес УЄФА, на якому вочевидь оберуть до складу виконавчого комітету організації президента ФФУ Андрія Павелка.

Напередодні, щоб підтримати голову бюджетного комітету Верховної ради до італійської столиці прибули усі три українських володарі Золотого м'яча найкращому футболістові Європи - Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко. Також у команді Павелка до Рима поїхав президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

Павелко претендує у виконкомі на одну з двох посад, звільнених президентом Швейцарської асоціації футболу Петером Жілероном і екс-очільником ФФУ Григорієм Суркісом. За інформацією телеканалу «Футбол», за видатні досягнення перед європейським футболом пани Жілерон і Суркіс отримуватимуть від УЄФА довічну пенсію — по 150 тисяч швейцарських франків на рік.