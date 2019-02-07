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    Григорій Суркіс отримуватиме від УЄФА щорічну пенсію в розмірі 150 тисяч франків

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    УЄФА визнала досягнення Григорія Суркіса - Григорій Суркіс отримуватиме від УЄФА щорічну пенсію в розмірі 150 тисяч франків
    УЄФА визнала досягнення Григорія Суркіса
    SKELET-info

    Екс-керівник українського футболу має видатні досягнення перед футболом європейським

    Сьогодні у Римі (Італія) відбудеться звітно-виборний Конгрес УЄФА, на якому вочевидь оберуть до складу виконавчого комітету організації президента ФФУ Андрія Павелка.

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    Напередодні, щоб підтримати голову бюджетного комітету Верховної ради до італійської столиці прибули усі три українських володарі Золотого м'яча найкращому футболістові Європи - Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко. Також у команді Павелка до Рима поїхав президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

    Павелко претендує у виконкомі на одну з двох посад, звільнених президентом Швейцарської асоціації футболу Петером Жілероном і екс-очільником ФФУ Григорієм Суркісом. За інформацією телеканалу «Футбол», за видатні досягнення перед європейським футболом пани Жілерон і Суркіс отримуватимуть від УЄФА довічну пенсію — по 150 тисяч швейцарських франків на рік.

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    Григорій Суркіс УЄФА Андрій Шевченко ФФУ Андрій Павелко Сергій Бубка
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