УЄФА може скасувати правило виїзного гола, яке діє в плей-офф єврокубків



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Раніше правило виїзного гола вже було скасовано в Англії

УЄФА може скасувати правило виїзного гола, яке діє в плей-офф єврокубків.

За даними видання Kicker, виконавчий комітет УЄФА на засіданні конгресу організації в Римі розгляне це питання і порадить скасувати це правило.

Раніше правило виїзного гола було скасовано в Англії. Зокрема, в півфіналі Кубка англійської ліги відразу після основного часу «Челсі» і «Тоттенхем» в матчі-відповіді півфіналу (2:1, 0:1 - перший матч) били пенальті.

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) дозволила асоціаціям відмовлятися від правила виїзного гола і овертаймів.

Джерело: Sports.ru