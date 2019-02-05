УЄФА може скасувати правило виїзного гола, яке діє в плей-офф єврокубків
-
Розсилка
Раніше правило виїзного гола вже було скасовано в Англії
УЄФА може скасувати правило виїзного гола, яке діє в плей-офф єврокубків.
За даними видання Kicker, виконавчий комітет УЄФА на засіданні конгресу організації в Римі розгляне це питання і порадить скасувати це правило.
Раніше правило виїзного гола було скасовано в Англії. Зокрема, в півфіналі Кубка англійської ліги відразу після основного часу «Челсі» і «Тоттенхем» в матчі-відповіді півфіналу (2:1, 0:1 - перший матч) били пенальті.
Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) дозволила асоціаціям відмовлятися від правила виїзного гола і овертаймів.
Джерело: Sports.ru