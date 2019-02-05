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    УЄФА може скасувати правило виїзного гола, яке діє в плей-офф єврокубків

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    УЄФА може скасувати правило виїзного гола, яке діє в плей-офф єврокубків

    Раніше правило виїзного гола вже було скасовано в Англії

    УЄФА може скасувати правило виїзного гола, яке діє в плей-офф єврокубків.

    За даними видання Kicker, виконавчий комітет УЄФА на засіданні конгресу організації в Римі розгляне це питання і порадить скасувати це правило.

    Раніше правило виїзного гола було скасовано в Англії. Зокрема, в півфіналі Кубка англійської ліги відразу після основного часу «Челсі» і «Тоттенхем» в матчі-відповіді півфіналу (2:1, 0:1 - перший матч) били пенальті.

    Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) дозволила асоціаціям відмовлятися від правила виїзного гола і овертаймів.

    Джерело: Sports.ru

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