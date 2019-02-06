Глава Комітету спорту Міністерства освіти: Україна бойкотуватиме Універсіаду в Росії



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Вадим Стеценко зняв усі питання Фейсбук Вадима Стеценка

Вадим Стеценко озвучив офіційну позицію Міністерства освіти і науки

Керівник Комітету фізкультури і спорту Міністерства освіти і науки Вадим Стеценко в коментарі «Главкому» повідомив, що збірна України не поїде на Всествітню універсіаду-2019, яка 2-12 березня відбудеться в російському Красноярську.

«Україна бойкотує ці змагання», - повідомив чиновник.

На запитання, чому цієї відповіді не зміг два дні тому дати його заступник Володимир Артамонов, пан Стеценко відповів так: «Він не знав, можливо. Він недавно працює».

Відсутність відповіді на офіційний запит «Главкому» стосовно цього питання Вадим Стеценко пояснив так: «Відповідь буде. Мене не було просто. Я був у відрядженні».





