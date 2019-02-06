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    Глава Комітету спорту Міністерства освіти: Україна бойкотуватиме Універсіаду в Росії

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    Вадим Стеценко зняв усі питання - Глава Комітету спорту Міністерства освіти: Україна бойкотуватиме Універсіаду в Росії
    Вадим Стеценко зняв усі питання
    Фейсбук Вадима Стеценка

    Вадим Стеценко озвучив офіційну позицію Міністерства освіти і науки

    Керівник Комітету фізкультури і спорту Міністерства освіти і науки Вадим Стеценко в коментарі «Главкому» повідомив, що збірна України не поїде на Всествітню універсіаду-2019, яка 2-12 березня відбудеться в російському Красноярську.

    «Україна бойкотує ці змагання», - повідомив чиновник.

    На запитання, чому цієї відповіді не зміг два дні тому дати його заступник Володимир Артамонов, пан Стеценко відповів так: «Він не знав, можливо. Він недавно працює». 

    Відсутність відповіді на офіційний запит «Главкому» стосовно цього питання Вадим Стеценко пояснив так: «Відповідь буде. Мене не було просто. Я був у відрядженні».

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