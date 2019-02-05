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    Визначилося місто, яке прийме два стартових матчі збірної України з футболу у відборі Євро-2020

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    У Львові збірна України має унікальну статистику - Визначилося місто, яке прийме два стартових матчі збірної України з футболу у відборі Євро-2020
    У Львові збірна України має унікальну статистику
    UA-Футбол

    Львів матиме змогу підтвердити свій особливий статус

    22 березня національна збірна України з футболу розпочинає відбірну кампанію до чемпіонату Європи 2020 року.

    Перших два матчі українці зіграють на виїзді — 22 березня з португальцями, 25 березня — з Люксембургом.

    Після того команда Андрія Шевченка двічі прийме своїх опонентів на власному полі.

    Вияснилося, що поєдинки проти Сербії 7 червня і Люксембургу 10 червня «синьо-жовті» відіграють на «Арені-Львів».

    Розглянувши лист від виконувача обов’язки директора ДП «Арена-Львів» Юрія Майбороди, в якому пролунало запевнення про готовність стадіону до забезпечення належних умов проведення зустрічі, Федерація футболу України вирішила зупинити свій вибір саме на Галицькому П’ємонті.

    Зауважимо, що з 16-ти проведених матчів у Львові національна збірна України виграла 14 при двох нічих. Таким відсотком успішних поєдинків не може похизуватися жодне інше з семи міст, у яких головна команда держави раніше грала. 

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