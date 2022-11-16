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Генасамблея Міжнародного паралімпійського комітету: Німеччина не впустила представника Росії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Генасамблея Міжнародного паралімпійського комітету: Німеччина не впустила представника Росії
Німеччина відкинула запит Міжнародного паралімпійського комітету
фото з відкритих джерел

Німеччина відкинула запит Міжнародного паралімпійського комітету у видачі віз російській делегації

Влада Німеччини відмовила голові Паралімпійського комітету Росії (ПКР) Павлу Рожкову у візі для участі в генасамблеї Міжнародного паралімпійського комітету (МПК). Про це повідомляє ТАСС.

«Президент Паралімпійського комітету Росії Павло Рожков візьме участь у позачерговій генеральній асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету у режимі відеоконференц-зв'язку. Керівництво МПК не змогло виконати свої зобов'язання щодо забезпечення особистої участі делегації ПКР, влада Німеччини відкинула запит Міжнародного паралімпійського комітету у видачі віз, що є безпрецедентним і неприпустимим для країни, в якій знаходиться штаб-квартира Міжнародного паралімпійського комітету.

Візи не видано і делегатам інших національних паралімпійських комітетів. Це – втручання політики у спорт, що суперечить олімпійським та паралімпійським цінностям», – йдеться у повідомленні пресслужби Паралімпійського комітету Росії.

Генеральна асамблея Міжнародного паралімпійського комітету відбудеться у Німеччині 16 листопада. Планується, що на засіданні відбудеться обговорення статусу членства Паралімпійського комітету Росії в організації.

Раніше президент Міжнародного олімпійського комітету закликав допустити росіян до змагань.

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Теги: росія Німеччина паралімпійські ігри

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