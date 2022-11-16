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Президент Міжнародного олімпійського комітету закликає допустити росіян до змагань

Юрій Лящук
glavcom.ua
Президент Міжнародного олімпійського комітету закликає допустити росіян до змагань
Томас Бах бажає об’єднати світ, а не поглиблювати розбіжності
фото з відкритих джерел

Спорт не повинен стати ще одним інструментом для досягнення політичних цілей

Президент МОК Томас Бах звернувся до лідерів країн світу на саміті G20. Він закликав допустити російських спортсменів до участі у престижних змаганнях. Відповідна заява Томаса Баха з'явилась на офіційному сайті МОК.

«Ми безпрецедентно засудили та застосували санкції до російського уряду за це кричуще порушення Олімпійської хартії. Ми з усією солідарністю підтримуємо спортсменів та членів української олімпійської спільноти всюди.

Але на відміну від занадто багатьох інших воєн і конфліктів у нашому світі, щодо цієї війни деякі уряди почали вирішувати, яким спортсменам буде дозволено брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, а яким ні.

Якщо спорт таким чином стане просто ще одним інструментом для досягнення політичних цілей, міжнародний спорт розпадеться. Олімпійський спорт потребує участі всіх спортсменів, які приймають правила, навіть якщо їхні країни перебувають у протистоянні чи війні. Змагання між спортсменами лише з держав-однодумців не є надійним символом миру.

У цей вік розколу наша роль зрозуміла: об’єднати світ, а не поглиблювати розбіжності.

Щоб виконати нашу об’єднавчу місію, МОК має бути політично нейтральним. Щоб дозволити майбутнім господарям Олімпіади приймати найкращих спортсменів усього світу, незалежно від політичних конфліктів, я звертаюся до вас, світових лідерів, підтримати цей політичний нейтралітет. Давайте не відмовлятися від цієї дорогоцінної єднальної місії Олімпійських і Паралімпійських ігор у час, коли світ потребує більше солідарності та миру.

Я повторюю заклик до вас, світових лідерів, з яким я звернувся вже на церемонії відкриття та закриття зимових Олімпійських ігор у Пекіні 2022: дайте миру шанс», – сказав Бах.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України Міжнародний олімпійський комітет закликав організаторів не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань, а також утриматись від проведення турнірів на їхніх територіях. Виключенням стали теніс та велоспорт, де росіянам та білорусам дозволили змагатися на умовах нейтралітету.

З часом все частіше почали лунали заклики повернути представників Росії та Білорусі до міжнародних змагань.

Як повідомлялося, президент Росії Путін 24 лютого оголосив війну Україні і розпочав масштабне вторгнення. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

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Теги: Томас Бах росія Олімпіада

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