Дуа Ліпа відмовилася виступати на церемонії відкриття Чемпіонату світу з футболу

Дуа Ліпа ніколи не брала участі в будь-яких переговорах про виступ на церемонії відкриття мундіалю в Катарі

Відома британська співачка Дуа Ліпа спростувала чутки про те, що виступить на церемонії відкриття ЧС у Катарі. Про це пише JOE.

27-річна Ліпа спростувала чутки про те, що вона виступить на відкритті і заявила, що не поїде до цієї країни, поки там не почнуть дотримуватися прав людини.

Вона написала в Instagram: «Зараз ходять чутки, що я виступатиму на церемонії відкриття чемпіонату світу в Катарі. Я не виступатиму і ніколи не брала участі в будь-яких переговорах про виступ. Я підтримуватиму Англію здалеку і з нетерпінням чекаю на можливість відвідати Катар, коли він виконає всі обіцянки в галузі прав людини, дані ним, коли він отримав право приймати гостей.

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Нині Дуа Ліпа знаходиться в Австралії в межах свого поточного 10-місячного туру Future Nostalgia, який розпочнеться наступного понеділка.

Тож хто із зірок виступить у Катарі поки невідомо. Серед фаворитів Шакіра та K-Pop група BTS.

Нагадаємо, Чемпіонат світу-2022 розпочнеться 20 листопада і триватиме до 18 грудня. У турнірі візьмуть участь 32 національні команди. Збірна України, на жаль, не змогла пробитися на мундіаль.

Раніше повідомлялось, що президент УЄФА Александер Чеферін підтримує ініціативу України щодо проведення ЧС-2030.

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Відзначимо, що УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд.