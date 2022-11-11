Олімпійський чемпіон Беленюк розповів, як протидіє російській пропаганді

Російська пропаганда давно впливає на африканське населення

Кандидат у президенти Національного олімпійського комітету України Жан Беленюк пояснив, як російська пропаганда набирає обертів в Африці. Український олімпійський чемпіон розповів про боротьбу із впливом росіян в інтерв'ю на YouTube-каналі «Бомбардир».

Російська пропаганда давно впливає на африканське населення. Країни цього континенту входять до сфери інтересів кремля, і Жан Беленюк розповів, яким чином Росія бореться за розуми африканців.

«Вони беруть якусь ситуацію, умовно кажучи, а іноді й самі її провокують. Потім її роздмухують до всесвітніх масштабів, кажуть: «Там одні расисти, нацисти й все інше».

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Мені здається, це правильний хід, що я поїхав туди. Дякую моєму помічнику Андрію. Він побачив публікацію Корнієнка, що ми їдемо в Руанду. Він мені відразу скидає, а через секунду я вже набираю Корнієнка і кажу: «Я мушу там бути», – пояснив Жан Беленюк.

Український олімпієць нещодавно побував у Руанді та ПАР. Він зазначив, що далеко не всі африканці мають уявлення про те, що насправді відбувається в Україні. Багато жителів африканських країн співчувають Україні. Але є чимало тих, хто дивиться і російські новини по телебаченню.

«У Руанді нас підтримують на дипломатичному фронті. Багато хто там бачить, що саме Росія напала на Україну. Все розумію, що війна – це погано. Країна в минулому стикалася з військовими діями, тож руандійці розуміють біль українців», – пояснив Жан Беленюк.

Нагадаємо, Жан Беленюк має намір стати новим президентом НОК України. Він уже представив свою команду та програму дій на цій посаді. Спортсмен вважає, що зможе реорганізувати олімпійську структуру, ґрунтуючись на найуспішніших світових прикладах.

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Вибори наступного президента НОК України відбудуться 17 листопада. Чинний голова Сергій Бубка не візьме у них участі. У команді олімпійського чемпіона зізналися, що щодо складання та ведення юридичної документації у структурі НОК орієнтуватимуться на п'ять найбільш організованих комітетів інших країн.