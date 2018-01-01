Хниченкова провалила виступ у довільній програмі на чемпіонаті Європи з фігурного катання

Українська фігуристка зайняла у підсумку лише 23-тє місце

У неділю, 22 січня, закінчився чемпіонат Європи 2018 року з фігурного катання, який приймала Москва. Новою чемпіонкою континенту стала росіянка Аліна Загітова, інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах. Друге місце посіла триразова чемпіонка Європи Євгенія Медвєдєва. На третю сходинку п'єдесталу піднялася



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Ганна Хниченкова

Українська фігуристка зайняла у підсумку лише 23-тє місце

У неділю, 22 січня, закінчився чемпіонат Європи 2018 року з фігурного катання, який приймала Москва.

Новою чемпіонкою континенту стала росіянка Аліна Загітова, інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Друге місце посіла триразова чемпіонка Європи Євгенія Медвєдєва. На третю сходинку п'єдесталу піднялася Кароліна Костнер, чий виступ і повернення в еліту фігурного катання очікували всі її прихильники.

Не вдалася довільна програма для українки Ганни Хниченкової. Падіння та абсолютно неемоційне катання призвело до того, що Ганна з 13-го місця «впала» на 23-тє.

Нагадаємо, Ярослав Паніот не пробився до довільної частини чемпіонату Європи з фігурного катання.

Водночас, дует Назарова - Нікітін не увійшов до десятки на чемпіонаті Європи з фігурного катання.

Саме останній результат і став найкращим для України на турнірі, що завершився у Росії.