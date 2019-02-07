Хокейна збірна України зіграла дебютний матч під керівництвом Андрія Срюбка

Андрій Срюбко дебютував на посаді головного тренера національної збірної УХЛ

Враховуючи, що перед грою букмекери віддавали явну перевагу суперникам, поразку в серії буллітів можна вважати вдалим результатом

Національна збірна України з хокею провела свій перший матч під керівництвом нового головного тренера Андрія Срюбка. У товариському поєдинку наші хокеїсти на льоду броварського “Терміналу” приймали поляків.

У цій зустрічі не зміг зіграти найсильніший з запрошених нашим тренерським штабом на цей збір гравців — форвард польського “Тихи” Андрій Міхнов. Він останньої миті випав з обойми через хворобу.

Україна — Польща — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0)

Шайби: 0:1 — Нойпауер (Капіца — більш.). 1:1 — Іван Савченко (Денискін, Кирило Кучер — більш.). 1:2 - Арон Хмілевскі (переможний булліт)

Україна: Кирило Кучер; Толстушко — Ординський, Дмитро Дем’янюк — Дмитро Німенко — Олег Задоєнко; Павло Таран — Данило Скрипець, Денискін — Тимур Гриценко — Іван Савченко; Кирило Жовнір — Бойових, Кирило Бондаренко — Микита Коваленко — Ядловський; Пилип Матвієнко, Луговий — Кривошапкін — Євген Тимченко. Тренер — Андрій Срюбко

Польща: Одробни; Колуш — Оскар Яскевич, Капіца — Нойпауер — Арон Хмілевскі (к); Брик — Бартош Цюра, Маласиньскі — Коморскі — Ґошчиньскі; Костек — Бихавскі, Матеуш Міхальскі — Домінік Паш — Беп’єрщ; Міхаель Коларж — Даміан Томашик, Лукаш Налевайка — Радослав Налевайка — Каміль Вробель. Тренер — Томаш Валтонен

7 лютого. Бровари. Спорткомплекс “Термінал”



Українці демонстрували неабияку самовіддачу і лише завдяки цьому їм вдавалося стримувати “Кадру” в ті миті, коли вона вмикала повні оберти. Поляки домінували впродовж першого періоду, але жодного з трьох зручних моментів не використали.



Відразу ж після першої перерви Томаш Маласиньскі отримав право виконати булліт, однак влучив у каркас воріт і нагоду втратив. Іншими словами, коли через невеликий проміжок часу Бартоломей Нойпауер реалізував чергову більшість, шайба з огляду на події на льоду виглядала логічною.



І лише пропустивши, українська команда прокинулася й заграла агресивно. Відчувши тиск на свої ворота, поляки почали зупиняти суперників у своєму фірмовому стилі, хокеєм, який наш нападник Іван Савченко влучно назвав “нахабним”. Ось лишень така гра передбачає велику кількість вилучень. У третій меншості “Кадра” таки не встояла. Гості помилилися на перезмінці й Савченко, використавши розрив в оборонних лавах суперників, зблизився з Пшемиславом Одробни і влучно кинув у нижній кут — 1:1.



А третій період і овертайм були зірковим часом голкіпера Кирила Кучера. Він врятував команду перед самим завершенням основного часу, коли не дозволив переграти себе під час виходу сам-на-сам Матеушеві Гашчиньскі. Мінімум двічі воротар рятував українську команду в овертаймі.



Ось лишень серію буллітів Кучеру виграти не вдалося. Арон Хмілевскі і Даміан Капіца закинули двічі, тоді як наші Денискін, Толстушко, Німенко та Савченко своїх спроб не реалізували.



Зрештою, після гри Андрій Срюбко був задоволений: “У цих молодих хлопців є потенціал. Я задоволений, як вони сьогодні відіграли. Деякі моменти нам виходили доволі непогано. За рахунок бажання ми зробили те, що не змогли б зробити за рахунок техніки. У поляків гарна, технічна команда. Тому у мене немає підстав засмучуватися”.



Завтра, 8 лютого, збірні України і Польщі зіграють у “Терміналі” ще один товариський спаринг. Після того команди 9 і 10 лютого поміряються силами з румунами.



А навесні команди України і Польщі стануть суперниками на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В, матчі якого відбудуться в Таллінні (Естонія).