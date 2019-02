Хокейний «Реал»: шведська «Фрелунда» втретє в історії виграла Лігу чемпіонів

Скандинави впевнено здолали у фіналі німецький «Ред Булл»

У шведському Гетебозі визначився переможець хокейної Ліги чемпіонів-2018/2019. Продемонструвавши значно вищий рівень гри, трофей виграли хокеїсти місцевої «Фрелунди».

Історія

Нинішній турнір – п'ятий в історії. Першими переможцями в сезоні-2014/2015 стали хокеїсти шведського «Лулео». У фіналі вони перемогли 4:2 саме хокеїстів «Фрелунди». Зрештою, «Фрелунда» своє взяла у двох наступних розіграшах, перегравши у 2016-му в фіналі фінський «Кярпят», а у 2017-му – чеську «Спарту». Торік переможцями чемпіонської ліги стали хокеїсти фінської «Ювяскюлі», які перемогли 2:0 шведський «Вякше Лейкерс».

Зазначимо, що в хокейній Лізі чемпіонів постійно виступають команди з шести країн – Австрії, Німеччини, Фінляндії, Чехії, Швейцарії, Швеції. Впродовж останніх двох сезонів до них додаються також представники Великобританії, Словаччини, Норвегії, Данії, Франції, Польщі і навіть два білоруські клуби - білоруський «Нєман» з Гродно і мінська «Юность». У порівнянні з сезоном-2017/2018 з'явився італійський клуб «Больцано».



Росіяни турнір іґнорують, оскільки вважають його конкурентом своєї Континентальної хокейної ліги. В принципі, правильно роблять, хоча з російськими фінансами клубам, які виступають у Лізі чемпіонів, конкурувати важко.



Український слід



У нинішній Лізі чемпіонів виступав один український гравець - нападник Андрій Міхнов, який представляв польський «Тихи». У шести матчах Андрій відзначився двома шайбами. Правда, поляки виступили невдало: одна перемога в шести поєдинках і останнє місце у групі із шведським АІКом, італійським «Больцано» і фінським ГІФКом.

У півфіналі «Ред Булл» з Мюнхена переміг своїх одноклубників з австрійського Зальцбурга (0:0, 3:1). «Фрелунда» натомість впевнено перемогла чеський «Пльзень» - 6:3, 3:1.



Фінал



Шведи, які приймали фінал на власному майданчику, були явними фаворитами і цей статус підтвердили сповна. Німці, у складі яких було відразу п'ять віце-чемпіонів торішньої Олімпіади (воротар Денні аус ден Біркен, оборонець Яннік Зайденберґ, нападники Ясін Еліз, Патрік Гаґер і Франк Мауер) начебто й виглядали конкурентними, але постійно були на якусь дещицю повільнішими за опонентів. В усіх аспектах, а особливо - в реалізації більшості. Чисельну перевагу команди отримували ледь не почергово, але мюнхенці своїми нагодами не скористалися, тоді як «Фрелунда» у більшості закинула усі три свої шайби.

2:0

Can't give @lascher19 that much time or space in front of your net - 2️⃣-0️⃣ @frolunda_hc #CHLFinal pic.twitter.com/m3OkdUKAf7