Хокейний «Реал»: шведська «Фрелунда» втретє в історії виграла Лігу чемпіонів

Шведська «Фрелунда» переконливо здолала німецький «Ред Булл» Twitter Champions Hockey League

Скандинави впевнено здолали у фіналі німецький «Ред Булл»

У шведському Гетебозі визначився переможець хокейної Ліги чемпіонів-2018/2019. Продемонструвавши значно вищий рівень гри, трофей виграли хокеїсти місцевої «Фрелунди».

Історія

Нинішній турнір – п'ятий в історії. Першими переможцями в сезоні-2014/2015 стали хокеїсти шведського «Лулео». У фіналі вони перемогли 4:2 саме хокеїстів «Фрелунди». Зрештою, «Фрелунда» своє взяла у двох наступних розіграшах, перегравши у 2016-му в фіналі фінський «Кярпят», а у 2017-му – чеську «Спарту». Торік переможцями чемпіонської ліги стали хокеїсти фінської «Ювяскюлі», які перемогли 2:0 шведський «Вякше Лейкерс».

Зазначимо, що в хокейній Лізі чемпіонів постійно виступають команди з шести країн – Австрії, Німеччини, Фінляндії, Чехії, Швейцарії, Швеції. Впродовж останніх двох сезонів до них додаються також представники Великобританії, Словаччини, Норвегії, Данії, Франції, Польщі і навіть два білоруські клуби - білоруський «Нєман» з Гродно і мінська «Юность». У порівнянні з сезоном-2017/2018 з'явився італійський клуб «Больцано».



Росіяни турнір іґнорують, оскільки вважають його конкурентом своєї Континентальної хокейної ліги. В принципі, правильно роблять, хоча з російськими фінансами клубам, які виступають у Лізі чемпіонів, конкурувати важко.



Український слід



У нинішній Лізі чемпіонів виступав один український гравець - нападник Андрій Міхнов, який представляв польський «Тихи». У шести матчах Андрій відзначився двома шайбами. Правда, поляки виступили невдало: одна перемога в шести поєдинках і останнє місце у групі із шведським АІКом, італійським «Больцано» і фінським ГІФКом.

У півфіналі «Ред Булл» з Мюнхена переміг своїх одноклубників з австрійського Зальцбурга (0:0, 3:1). «Фрелунда» натомість впевнено перемогла чеський «Пльзень» - 6:3, 3:1.



Фінал



Шведи, які приймали фінал на власному майданчику, були явними фаворитами і цей статус підтвердили сповна. Німці, у складі яких було відразу п'ять віце-чемпіонів торішньої Олімпіади (воротар Денні аус ден Біркен, оборонець Яннік Зайденберґ, нападники Ясін Еліз, Патрік Гаґер і Франк Мауер) начебто й виглядали конкурентними, але постійно були на якусь дещицю повільнішими за опонентів. В усіх аспектах, а особливо - в реалізації більшості. Чисельну перевагу команди отримували ледь не почергово, але мюнхенці своїми нагодами не скористалися, тоді як «Фрелунда» у більшості закинула усі три свої шайби.

2:0

3:1

«Мюнхен» єдину свою шайбу провів у ту мить, коли шансів на порятунок залишалося обмаль. Можливо, в атаці німці виглядали би конкурентнішими, якби були в обоймі Джон Мітчелл і Максіміліан Кастнер, двоє нападників, які в цьому сезоні демонструють високу результативність. Достатньо сказати, що Мітчелл з 14-ма очками (2 голи + 12 передач) став третім бомбардиром Ліги чемпіонів. Втім, хокеїсти випали через травми.



Так чи інакше, перемога «Фрелунди» виглядає цілком заслуженою. Додамо, що американський нападник шведської команди Раян Леш з 22-ма очками (5 + 17) став найкращим бомбардиром турніру.



Протокол



Хокей. Ліга чемпіонів-2018/2019. Фінал



«Фрелунда Індіанс» (Гетеборґ, Швеція) - «Ред Булл» (Мюнхен, Німеччина) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)



Шайби: 1:0 — Фаґемо (Женовей, Макс Фріберґ, - більш.), 10:32. 2:0 — Раян Леш (Йоель Лундквіст, Гялмарссон, - більш.), 24:16. 3:0 — Понтус Вестергольм (Гялмарссон, Йоель Лундквіст, - більш.), 34:27. 3:1 — Ясін Еліз (Яннік Зайденберґ, Воукс - 6х5), 51:29



«Фрелунда»: Юган Ґустафссон; Женовей — Сіґалет, Макс Фріберґ — Йоель Лундквіст — Рахшані; Моверар — Екбом, Фаґемо — Патрік Карлссон — Леш; Андерс Ґранлунд — Ґормлі, Мустонен — Патрік Вестергольм — Понтус Вестергольм; Девід Прінтц, Фяльстрьом — Росселі-Ульсен — Гялмарссон — Стальберґ. Тренер — Роджер Рьоннберґ



«Ред Булл»: аус ден Біркен; Раян Баттон — Кейт Аулі; Патрік Гаґер — Ясін Еліз — Міхаель Вольф; Абельтшаузер — Яннік Зайденберґ, Даубнер — Воукс — Франк Мауер; Ендрю Бондарчук — Жослін; Шуґґ — Стежан — Тревор Паркс; Куаас — Дерил Бойл, Маєншайн — Андреас Еден — Мадс Крістенсен. Тренер — Дон Джексон

Судді: Каукокарі (Фінляндія), Лемеілн (Австрія) — Сормунен (Фінляндія), Балаш Ковач (Швейцарія)



Кидки: 31 — 36

Штраф: 14 — 24



5 лютого. Гетеборґ. Арена Scandinavium. 12 044 глядачі

«Фрелунда Індіанс» - переможець Ліги чемпіонів-2018/2019. Фото - championshockeyleague.com