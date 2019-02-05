Хокейний «Реал»: шведська «Фрелунда» втретє в історії виграла Лігу чемпіонів
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Розсилка
Скандинави впевнено здолали у фіналі німецький «Ред Булл»
У шведському Гетебозі визначився переможець хокейної Ліги чемпіонів-2018/2019. Продемонструвавши значно вищий рівень гри, трофей виграли хокеїсти місцевої «Фрелунди».
Історія
Нинішній турнір – п'ятий в історії. Першими переможцями в сезоні-2014/2015 стали хокеїсти шведського «Лулео». У фіналі вони перемогли 4:2 саме хокеїстів «Фрелунди». Зрештою, «Фрелунда» своє взяла у двох наступних розіграшах, перегравши у 2016-му в фіналі фінський «Кярпят», а у 2017-му – чеську «Спарту». Торік переможцями чемпіонської ліги стали хокеїсти фінської «Ювяскюлі», які перемогли 2:0 шведський «Вякше Лейкерс».
Зазначимо, що в хокейній Лізі чемпіонів постійно виступають команди з шести країн – Австрії, Німеччини, Фінляндії, Чехії, Швейцарії, Швеції. Впродовж останніх двох сезонів до них додаються також представники Великобританії, Словаччини, Норвегії, Данії, Франції, Польщі і навіть два білоруські клуби - білоруський «Нєман» з Гродно і мінська «Юность». У порівнянні з сезоном-2017/2018 з'явився італійський клуб «Больцано».
Росіяни турнір іґнорують, оскільки вважають його конкурентом своєї Континентальної хокейної ліги. В принципі, правильно роблять, хоча з російськими фінансами клубам, які виступають у Лізі чемпіонів, конкурувати важко.
Український слід
У нинішній Лізі чемпіонів виступав один український гравець - нападник Андрій Міхнов, який представляв польський «Тихи». У шести матчах Андрій відзначився двома шайбами. Правда, поляки виступили невдало: одна перемога в шести поєдинках і останнє місце у групі із шведським АІКом, італійським «Больцано» і фінським ГІФКом.
У півфіналі «Ред Булл» з Мюнхена переміг своїх одноклубників з австрійського Зальцбурга (0:0, 3:1). «Фрелунда» натомість впевнено перемогла чеський «Пльзень» - 6:3, 3:1.
Фінал
Шведи, які приймали фінал на власному майданчику, були явними фаворитами і цей статус підтвердили сповна. Німці, у складі яких було відразу п'ять віце-чемпіонів торішньої Олімпіади (воротар Денні аус ден Біркен, оборонець Яннік Зайденберґ, нападники Ясін Еліз, Патрік Гаґер і Франк Мауер) начебто й виглядали конкурентними, але постійно були на якусь дещицю повільнішими за опонентів. В усіх аспектах, а особливо - в реалізації більшості. Чисельну перевагу команди отримували ледь не почергово, але мюнхенці своїми нагодами не скористалися, тоді як «Фрелунда» у більшості закинула усі три свої шайби.
Samuel Fagemo puts @frolunda_hc ahead early on #CHLFinal pic.twitter.com/xTPvPVMKpn— Champions Hockey League (@championshockey) 5 лютого 2019 р.
2:0
Can't give @lascher19 that much time or space in front of your net - 2️⃣-0️⃣ @frolunda_hc #CHLFinal pic.twitter.com/m3OkdUKAf7— Champions Hockey League (@championshockey) 5 лютого 2019 р.
3:1
Johan Gustafsson of @frolunda_hc faced 26 shots over the 40 minutes but keeps the door shut! #CHLFinal #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/dfbNNuxIW7— Champions Hockey League (@championshockey) 5 лютого 2019 р.
«Мюнхен» єдину свою шайбу провів у ту мить, коли шансів на порятунок залишалося обмаль. Можливо, в атаці німці виглядали би конкурентнішими, якби були в обоймі Джон Мітчелл і Максіміліан Кастнер, двоє нападників, які в цьому сезоні демонструють високу результативність. Достатньо сказати, що Мітчелл з 14-ма очками (2 голи + 12 передач) став третім бомбардиром Ліги чемпіонів. Втім, хокеїсти випали через травми.
Так чи інакше, перемога «Фрелунди» виглядає цілком заслуженою. Додамо, що американський нападник шведської команди Раян Леш з 22-ма очками (5 + 17) став найкращим бомбардиром турніру.
Протокол
Хокей. Ліга чемпіонів-2018/2019. Фінал
«Фрелунда Індіанс» (Гетеборґ, Швеція) - «Ред Булл» (Мюнхен, Німеччина) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Шайби: 1:0 — Фаґемо (Женовей, Макс Фріберґ, - більш.), 10:32. 2:0 — Раян Леш (Йоель Лундквіст, Гялмарссон, - більш.), 24:16. 3:0 — Понтус Вестергольм (Гялмарссон, Йоель Лундквіст, - більш.), 34:27. 3:1 — Ясін Еліз (Яннік Зайденберґ, Воукс - 6х5), 51:29
«Фрелунда»: Юган Ґустафссон; Женовей — Сіґалет, Макс Фріберґ — Йоель Лундквіст — Рахшані; Моверар — Екбом, Фаґемо — Патрік Карлссон — Леш; Андерс Ґранлунд — Ґормлі, Мустонен — Патрік Вестергольм — Понтус Вестергольм; Девід Прінтц, Фяльстрьом — Росселі-Ульсен — Гялмарссон — Стальберґ. Тренер — Роджер Рьоннберґ
«Ред Булл»: аус ден Біркен; Раян Баттон — Кейт Аулі; Патрік Гаґер — Ясін Еліз — Міхаель Вольф; Абельтшаузер — Яннік Зайденберґ, Даубнер — Воукс — Франк Мауер; Ендрю Бондарчук — Жослін; Шуґґ — Стежан — Тревор Паркс; Куаас — Дерил Бойл, Маєншайн — Андреас Еден — Мадс Крістенсен. Тренер — Дон Джексон
Судді: Каукокарі (Фінляндія), Лемеілн (Австрія) — Сормунен (Фінляндія), Балаш Ковач (Швейцарія)
Кидки: 31 — 36
Штраф: 14 — 24
5 лютого. Гетеборґ. Арена Scandinavium. 12 044 глядачі