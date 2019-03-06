«Хотілося вистрибнути з вікна», - через допінг-скандал лижник хотів накласти на себе руки



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Йоганнес Дюрр досі кається, що перемагав нечесно FasterSkier.com

Австрійський лижник Йоганнес Дюрр у новому фільмі німецького журналіста Гайо Зеппельта розповів про те, як приймав допінг.

За словами 31-річного спортсмена, він регулярно використовував заборонені препарати, серед яких були еритропоетин, гормон росту та інсулін. Крім того, він також використовував переливання крові, щоб насичувати її киснем.

Велика частина цих процедур проводилася в Німеччині. Зокрема, за 5 тисяч євро він робив переливання в готелі аеропорту Мюнхена, в центрі міста, в Обергофі та інших місцях. Останній укол йому зробили в Інсбруку перед початком Олімпіади в Сочі.

На Іграх-2014 Дюрр посів восьме місце в скіатлоні. По ходу Олімпіади в його допінг-пробі був виявлений еритропоетин, після чого його дискваліфікували до лютого 2016 року.

«Я завжди був обережний. Стежив за тим, щоб поліція та інші люди мене не бачили. Однак мені завжди здавалося, що за мною стежать. Коли у мене брали кров, то я хвилювався, тому що машина працювала голосно. Не хотів, щоб мене зловили. В цілому я чесна людина, адже чесність - основа взаємин між людьми. Після того, як мій обман розкрився, найбільше хотілося вистрибнути з вікна. Я був просто шокований. Але подивившись вниз, я згадав про сина. Слава Богу, що я не зробив цього», - сказав Дюрр.

На жаль, в Україні ситуація трохи інша. Люди, які мають допінгові хвости, стають у нас тренерами національних збірних і Міністерство спорту закриває на це очі.

Джерело: Sportschau