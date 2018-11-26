Норвезький лижник кинув бігти за кілька метрів до фінішу, думаючи, що переміг (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Йоханнес Клебо Фото взяте з сайту livesport.ru

Більшу частину дистанції Йоганнес Клебо лідирував, після чого припустився жахливої помилки

Росіянин Большунов виграв першу лижну спринтерську гонку сезону. Більшу частину дистанції він йшов другим, а лідирував норвежець Йоганнес Клебо.

Коли до фінішу залишалося зовсім трохи, той припинив бігти, думаючи, що переміг – і в цей момент його обігнав Большунов, передає Медуза.

Клебо кинувся наздоганяти росіянина, але не встиг.

Після гонки Клебо сказав, що допустив юніорську помилку. Він так засмутився, що не став фотографуватися з іншими учасниками перегонів і відмовився спілкуватися з пресою.

Джерело: informator.news