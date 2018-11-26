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    Норвезький лижник кинув бігти за кілька метрів до фінішу, думаючи, що переміг (відео)

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    Йоханнес Клебо - Норвезький лижник кинув бігти за кілька метрів до фінішу, думаючи, що переміг (відео)
    Йоханнес Клебо
    Фото взяте з сайту livesport.ru

    Більшу частину дистанції Йоганнес Клебо лідирував, після чого припустився жахливої помилки

    Росіянин Большунов виграв першу лижну спринтерську гонку сезону. Більшу частину дистанції він йшов другим, а лідирував норвежець Йоганнес Клебо.

    Коли до фінішу залишалося зовсім трохи, той припинив бігти, думаючи, що переміг – і в цей момент його обігнав Большунов, передає Медуза.

    Клебо кинувся наздоганяти росіянина, але не встиг.

    Після гонки Клебо сказав, що допустив юніорську помилку. Він так засмутився, що не став фотографуватися з іншими учасниками перегонів і відмовився спілкуватися з пресою.

    Джерело: informator.news

    лижний спорт
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