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Гряде трансферний рекорд: «Шахтар» отримав серйозну пропозицію

Юрій Лящук
glavcom.ua
Гряде трансферний рекорд: «Шахтар» отримав серйозну пропозицію
Мудрик готовий перейти в лондонський клуб
фото з відкритих джерел

Михайло Мудрик є головною трансферною ціллю лондонців в зимове трансферне вікно

«Арсенал» запропонував «Шахтарю» за вінгера Михайла Мудрика €45 млн фіксованою ціною та €25 млн у вигляді бонусів. Про це повідомляє ESPN.

21-річний українець є головною трансферною ціллю лондонців в зимове трансферне вікно.

Проте «гірники», ймовірно, відхилять цю пропозицію, оскільки оцінюють футболіста у €100 млн.

Сам гравець готовий перейти в лондонський клуб, тому в «Арсеналі» впевнені, що «Шахтар» з часом пом’якшить свою позицію щодо суми викупу.

Початкова пропозиція «канонірів» складала €60 млн (20 у вигляді бонусів).

«Челсі» у 2006 році купував Андрія Шевченка у «Мілана» за €43,88 млн, тобто Мудрик може встановити новий трансферний рекорд серед українських футболістів.

Раніше сайт «Український футбол» оголосив результати опитування серед тренерів, агентів, функціонерів та журналістів на найкращого гравця 2022 року. Перемогу у номінації здобув вінгер донецького «Шахтаря» Михайло Мудрик.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК Арсенал (Лондон) Михайло Мудрик

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