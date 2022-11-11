Стало відомо, чи отримував «Шахтар» пропозиції щодо трансферу Мудрика

«Шахтар» хоче отримати за футболіста не менше €65-70 млн

«Шахтар» не отримував жодної пропозиції щодо Михайла Мудрика, Про це повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо з посиланням на свої джерела у донецькому клубі.

«Арсенал» працює над переходом 21-річного вінгера та контактує з оточенням українця, однак ще не робив офіційну пропозицію.

Зазначається, що «Шахтар» хоче отримати за футболіста не менше €65-70 млн.

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Раніше була інформація, що «каноніри» запропонували гірникам €60 млн за Мудрика.

Цього сезону Мудрик провів 15 поєдинків, відзначившись 8 голами та 7 результативними передачами. Михайла пов'язують не лише з «Арсеналом» – приписують інтерес «Парі Сен-Жермен» та «Реалу».

Раніше повідомлялось, що мадридський «Реал» відмовився від трансферу українця Мудрика.

Раніше визначились пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Також суперника по 1/16 фіналу Ліги конференцій дізнався «Дніпро-1».