Стало відомо, чи отримував «Шахтар» пропозиції щодо трансферу Мудрика
«Шахтар» хоче отримати за футболіста не менше €65-70 млн
«Шахтар» не отримував жодної пропозиції щодо Михайла Мудрика, Про це повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо з посиланням на свої джерела у донецькому клубі.
«Арсенал» працює над переходом 21-річного вінгера та контактує з оточенням українця, однак ще не робив офіційну пропозицію.
Зазначається, що «Шахтар» хоче отримати за футболіста не менше €65-70 млн.
Раніше була інформація, що «каноніри» запропонували гірникам €60 млн за Мудрика.
Цього сезону Мудрик провів 15 поєдинків, відзначившись 8 голами та 7 результативними передачами. Михайла пов'язують не лише з «Арсеналом» – приписують інтерес «Парі Сен-Жермен» та «Реалу».
Раніше повідомлялось, що мадридський «Реал» відмовився від трансферу українця Мудрика.
Раніше визначились пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Також суперника по 1/16 фіналу Ліги конференцій дізнався «Дніпро-1».
Коментарі — 0