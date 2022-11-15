Лідер «Шахтаря» натякнув, що хоче піти з команди

«Каноніри» заплатять «гірникам» за цей перехід €65 млн відразу

Вінгер «Шахтаря» Михайло Мудрик дав відповідь на питання про можливий зимовий перехід в інший клуб. Таку заяву футболіст зробив в рамках інтерв'ю Youtube-каналу «Влада Седан».

21-річний футболіст почув питання, чи сильно він засмутиться, якщо його трансфер із «Шахтаря» найближчої зими не відбудеться. Відповідь Мудрика була категорично однозначною і лаконічною: «Так».

Нагадаємо, за останньою інформацією, лондонський «Арсенал» уже погодив із «Шахтарем» трансфер Мудрика. Очікується, що «каноніри» заплатять «гірникам» за цей перехід €65 млн відразу, а ще €10 млн – у вигляді бонусів.

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У той же час інтерес до Мудрика продовжують виявляти французький «Парі Сен-Жермен», англійські «Ліверпуль», «Ньюкасл» та «Евертон», іспанська «Севілья», а також італійські «Мілан» «Аталанта» та «Рома».

Нагадаємо, Мудрик потрапив у список найкращих дриблерів Ліги чемпіонів.

Раніше стало відомо, чи отримував «Шахтар» пропозиції щодо трансферу Мудрика.

Також повідомлялось, що мадридський «Реал» відмовився від трансферу українця Мудрика.

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Раніше визначились пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Також суперника по 1/16 фіналу Ліги конференцій дізнався «Дніпро-1».