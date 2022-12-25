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Мудрик став найкращим футболістом України в 2022 році – опитування

Христина Жиренко
glavcom.ua
Мудрик став найкращим футболістом України в 2022 році – опитування
До трійки найкращих гравців року в Україні потрапили лише гравці УПЛ
колаж: УФ

Довбика, Мудрика та Буяльського визнали найкращими футболістами року в Україні

Сайт «Український футбол» оголосив результати опитування серед тренерів, агентів, функціонерів та журналістів на найкращого гравця 2022 року.

Перемогу у номінації здобув вінгер донецького «Шахтаря» Михайло Мудрик.

Другим за кількістю голосів став форвард «Дніпра-1» Артем Довбик, третє місце посів хавбек київського «Динамо» Віталій Буяльський.

Також до топ-5 потрапили Олександр Зінченко («Манчестер Сіті»/«Арсенал») та Олександр Піхальонок («Дніпро-1»).

Найкращий гравець України 2022 року

1. Михайло Мудрик («Шахтар»)

2. Артем Довбик («Дніпро-1»)

3. Віталій Буяльський («Динамо»)

4. Олександр Зінченко («Манчестер Сіті»/«Арсенал»)

5. Олександр Піхальонок («Дніпро-1»)

6. Віталій Миколенко («Евертон»)

7. Руслан Маліновський («Аталанта»)

8-9. Віктор Циганков («Динамо»)

8-9. Георгій Судаков («Шахтар»)

10-11. Ілля Забарний («Динамо»)

10-11. Георгій Бущан («Динамо»)

З повним рейтингом та розподілом голосів можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, колишній головний тренер київського «Динамо» та збірної України Валерій Лобановський опинився у списку найкращих тренерів в історії.

Теги: Олександр Зінченко Руслан Маліновський Віктор Циганков Георгій Бущан Віталій Миколенко Віталій Буяльський Олександр Піхальонок Артем Довбик Ілля Забарний Михайло Мудрик Георгій Судаков НОВИНИ ФУТБОЛУ

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