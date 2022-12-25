Мудрик став найкращим футболістом України в 2022 році – опитування
Довбика, Мудрика та Буяльського визнали найкращими футболістами року в Україні
Сайт «Український футбол» оголосив результати опитування серед тренерів, агентів, функціонерів та журналістів на найкращого гравця 2022 року.
Перемогу у номінації здобув вінгер донецького «Шахтаря» Михайло Мудрик.
Другим за кількістю голосів став форвард «Дніпра-1» Артем Довбик, третє місце посів хавбек київського «Динамо» Віталій Буяльський.
Також до топ-5 потрапили Олександр Зінченко («Манчестер Сіті»/«Арсенал») та Олександр Піхальонок («Дніпро-1»).
Найкращий гравець України 2022 року
1. Михайло Мудрик («Шахтар»)
2. Артем Довбик («Дніпро-1»)
3. Віталій Буяльський («Динамо»)
4. Олександр Зінченко («Манчестер Сіті»/«Арсенал»)
5. Олександр Піхальонок («Дніпро-1»)
6. Віталій Миколенко («Евертон»)
7. Руслан Маліновський («Аталанта»)
8-9. Віктор Циганков («Динамо»)
8-9. Георгій Судаков («Шахтар»)
10-11. Ілля Забарний («Динамо»)
10-11. Георгій Бущан («Динамо»)
З повним рейтингом та розподілом голосів можна ознайомитися за посиланням.
Нагадаємо, колишній головний тренер київського «Динамо» та збірної України Валерій Лобановський опинився у списку найкращих тренерів в історії.
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