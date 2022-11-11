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Ледь не зрівнявся з Неймаром: Мудрик – у списку найкращих дриблерів Ліги чемпіонів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Ледь не зрівнявся з Неймаром: Мудрик – у списку найкращих дриблерів Ліги чемпіонів
Мудрик опинився у компанії топових виконавців світового рівня
фото з відкритих джерел

Українець Михайло Мудрик у компанії топових виконавців світового рівня

21-річний вінгер донецького «Шахтаря» Михайло Мудрик потрапив до десятки найкращих дриблерів групового етапу Ліги чемпіонів. Такі дані надає УЄФА.

Хавбек опинився у компанії топових виконавців світового рівня.

Топ-10 гравців Ліги чемпіонів 2022/23 за кількістю успішних спроб дриблінгу:

1. Усман Дембеле («Барселона») – 39
2. Кіліан Мбаппе («Парі Сен-Жермен») – 39
3. Вінісіус Жуніор («Реал») – 36
4. Рафаел Леау («Мілан») – 33
5. Хвіча Кварацхелія («Наполі») – 29
6. Нуну Тавареш («Марсель») – 28
7. Неймар («Парі Сен-Жермен») – 27
8. Михайло Мудрик («Шахтар») – 26
9. Яннік Феррейра Карраско («Атлетіко») – 22
10. Райан Кент («Рейнджерс») – 22.

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Допис, поширений UEFA Champions League (@championsleague)

Раніше стало відомо, чи отримував «Шахтар» пропозиції щодо трансферу Мудрика.

Також повідомлялось, що мадридський «Реал» відмовився від трансферу українця Мудрика.

Раніше визначились пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Також суперника по 1/16 фіналу Ліги конференцій дізнався «Дніпро-1».

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Теги: ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Неймар Михайло Мудрик

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