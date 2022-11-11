Ледь не зрівнявся з Неймаром: Мудрик – у списку найкращих дриблерів Ліги чемпіонів

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Також повідомлялось, що мадридський «Реал» відмовився від трансферу українця Мудрика .

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Раніше стало відомо, чи отримував «Шахтар» пропозиції щодо трансферу Мудрика .

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21-річний вінгер донецького «Шахтаря» Михайло Мудрик потрапив до десятки найкращих дриблерів групового етапу Ліги чемпіонів. Такі дані надає УЄФА.

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