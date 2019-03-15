Ігор Жданов: Наші провідні спортсмени отримують від держави 25-28 тисяч гривень



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Міністр молоді та спорту розповів про фінансування українського спорту та його підтримку з боку державних компаній

«Одна з головних причин міграції спортсменів – економічна. Вони вважають, що якщо перейдуть в іншу країну, то їм там створять кращі умови.

Останнім часом наші провідні спортсмени отримують від держави приблизно 25-28 тис. гривень, а головні тренери, абсолютні топи – 40-60 тисяч. Це місячна зарплата елітної групи, близько ста спортсменів. Але це спортсмени рівня чемпіонів, призерів чемпіонатів світу, реальні претенденти на олімпійські медалі, чемпіони Європи», - сказав Жданов в інтерв’ю Tribuna.com .

Окрім того, міністр молоді та спорту повідав, чи будуть державні компанії підтримувати спорт.

«Я звернувся до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана із пропозицією про те, що великі національні компанії повинні підтримувати спорт. Чому «Газпром» веде таку активну політику підтримки спорту, а ми ні? Вони і в Лігу чемпіонів вклалися — а фінал, якщо пам’ятаєте, відбувся у нас на «Олімпійському». І якщо зовнішню рекламу «Газпрому» в місті вдалося зняти, то на стадіоні ми не змогли нічого зробити, бо у них є контракт з УЄФА.

Наразі зацікавлення виявив «Нафтогаз», але там поки не затверджено фінансовий план, тому вони не можуть проводити якесь фінансування. В особистих розмовах з головою «Укрзалізниці» паном Кравцовим теж був певний інтерес до спонсорства наших спортсменів», - розповів Жданов.