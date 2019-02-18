Держтренер з біатлону: Держава фінансує нас так, що торік залишалися невитраченими 600 тисяч



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Євген Колупаєв підтвердив, що проблеми українського біатлону лежать не в царині фінансування Champion

Євген Колупаєв похвалив Міністерство молоді і спорту

Державний тренер штатних збірних команди України з біатлону Євген Колупаєв розповів про те, як добре фінансується цей вид спорту нашою державою.

«І в минулому, і в нинішньому році нам виділяли по 58 мільйонів - як виступаємо, так і фінансують, - каже Євген Федорович. - Але в цілому треба сказати, що держава фінансує біатлон дуже добре. Навіть наведу такий приклад - торік у нас залишалися невитраченими близько 600 тисяч гривень.

Найперше, це, звичайно, підготовка національної команди - це 28-30 осіб, включаючи спортсменів, тренерів, медичну і сервісну групи. І всі заходи, включаючи тренувальні збори, відбуваються за кордоном. Ці витрати повністю фінансуються за рахунок міністерства. Крім того, сюди ж включаються витрати на проведення підготовчих тренувальних зборів та участь у чемпіонатах світу і Європи для юнаків/дівчат та юніорів/юніорок».

Пана Колупаєва можна зрозуміти. «Главком» вже повідомляв, що український біатлон має найліпше державне фінансування в Європі.

Тим не менш, слова держтренера потішили самолюбство пана Жданова. Аж настільки, що він поділився посиланням на цей коментар на власній сторінці у Facebook.

Джерело: biathlon.com.ua