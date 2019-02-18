Обіцянка-цяцянка: у лютому 2018-го міністр Жданов обіцяв, що через рік у Буковелі з'явиться сноу-парк (відео)



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Ігор Жданов ніколи, нікому, ні в чому не відмовляє Іван Вербицький

Слова міністра розбіглися з ділом

Рік тому, 18 лютого 2018 року майстер лижної акробатики, фристайліст Олександр Абраменко здобув золото в олімпійському Пхьончхані. Ця медаль виявилася для України єдиною на Іграх-2018.

Попрохавши прокоментувати такий успіх спортивного міністра Ігоря Жданова, журналіст Володимир Мула підняв тоді кілька злободенних питань розвитку виду спорту в цілому.

- В України немає бази для фристайлу.

- Олександр в основному займається за кордоном і держава йому це забезпечує, платить гроші, щоб він їздив на всі ці збори і так далі. Думаю, що в цьому і наступному році ми побудуємо ось такий (як в олімпійському Пхьончхані - прим.) сноу-парк, де він би займався. І займався не тільки він, а й сотні і десятки наших спортсменів.

- Даєте слово?

- Давайте так: приїдете - відкриємо разом. Разом з вами побудуємо нормальний сноу-парк.

- Я вам напишу у «Фейсбук».

- Зачєм нам «Фейсбук»? Ми з вами знайомі і будемо разом це робити.

Через рік Володимир Мула вирішив пригадати Ігореві Жданову про його обіцянку.

«Минув рік, - написав журналіст. - Ґрандіозні обіцянки припорошив сантиметровий буковельський сніг. Не так давно на одній із зустрічей пан міністр сповістив, що мене не пам'ятає...»

Зауважимо, що роботи з будівництва тренувального комплексу для зимових видів спорту в Буковелі припинилися ще торік восени. Як виявилося, Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА скасував тендер на спорудження сучасного спортивного комплексу в Буковелі. Відповідне рішення було ухвалено на основі листа Управління Західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області, яка виявила порушення в проведенні процедури закупівель. Тоді як сам характер порушень не вказується.