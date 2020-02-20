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    Ілля Марченко пробився до 1/4 фіналу турніру в Італії

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    Ілля Марченко пробився до 1/4 фіналу турніру в Італії

    Український тенісист продовжує боротьбу за титул

    ATP Challenger Tour

    Internazionali di Tennis

    Ілля Марченко (Україна) - Роман Сафіуллін (Росія, 12) 7-5, відмова

    Роман Сафіуллін достроково завершив виступ і знявся з гри після першої партії. По ходу першого сету українець поступався 2-4, але потім виграв 5 з наступних 6 геймів.

    Нагадаємо, що Марченко і Сафіуллін також виступають в дуеті на цьому турнірі. Тенісисти пройшли в 1/4 фіналу в парній сітці через відмову їхніх суперників Лоренцо Джустіно (Італія) і Марко Трунджелліті (Аргентина), які знялися з поєдинку першого кола до його початку.

    Минулого тижня Сафіуллін виграв свій дебютний титул на Челленджер, ставши чемпіоном турніру в Шербург.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Ілля Марченко
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