Ілля Марченко пробився до 1/4 фіналу турніру в Італії



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Український тенісист продовжує боротьбу за титул

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Ілля Марченко (Україна) - Роман Сафіуллін (Росія, 12) 7-5, відмова

Роман Сафіуллін достроково завершив виступ і знявся з гри після першої партії. По ходу першого сету українець поступався 2-4, але потім виграв 5 з наступних 6 геймів.

Нагадаємо, що Марченко і Сафіуллін також виступають в дуеті на цьому турнірі. Тенісисти пройшли в 1/4 фіналу в парній сітці через відмову їхніх суперників Лоренцо Джустіно (Італія) і Марко Трунджелліті (Аргентина), які знялися з поєдинку першого кола до його початку.

Минулого тижня Сафіуллін виграв свій дебютний титул на Челленджер, ставши чемпіоном турніру в Шербург.

Джерело: btu.org.ua