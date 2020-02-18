Кубок Девіса: тайванські тенісисти приїдуть до України без свого лідера?

Джейсон Юнґ проміняв аромат мартенівських печей на палюче сонце Монтеррею АТР

Зірка азійського тенісу знехтував патріотичними почуттями заради заробітків у Монтерреї та Індіан-Веллсі

6-7 березня 2020 року у запорізькому Палацу спорту «Юність» відбудеться матч плей-оф Першої Світової групи Кубка Девіса Україна – Тайвань.

Судячи з усього, на цей поєдинок азійський колектив приїде без свого лідера, 119-ї ракетки планети Джейсона Юнґа.

Вашій увазі – скрін-шот заявки турніру у Монтерреї (Мексика). Він відбудеться того ж тижня, що й зустріч Кубка Девіса у Запоріжжі. У переліку прізвищ не важко помітити славного нащадка Чан Кайші. Зауважимо, що тенісисти не можуть протягом одного тижня заявлятися на два турніри одночасно.

Заявка на турнір у Монтерреї

Другий скрін – заявка кваліфікації «Мастерса» в Індіан-Веллсі (США). На нього Юнґ теж заявлений. Турнір стартує 9 березня. Тобто навряд чи Джейсон полетить з України в США. Навіть, якщо він там гратиме 9-го, а 10 березня.

Список учасників кваліфікації турніру в Індіан-Веллсі

Виходить, Джейсон Юнґ у гонитві за рейтинговими очками і преміальними не лише знехтував інтересами тайванського тенісу, а й втратив унікальну можливість замилуватися видом на Дніпрогес із того місця, звідки колись височів пам’ятник Владіміру Ульянову та почути бій курантів муніципального годинника на мотив саундтреку з «Весни на Зарічній вулиці». Шкода, бо життя одне й іншої нагоди побувати у Запоріжжі в Джейсона може й не бути.

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