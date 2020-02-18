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    Кубок Девіса: тайванські тенісисти приїдуть до України без свого лідера?

    • Артем Худолєєв Іван Вербицький
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    Джейсон Юнґ проміняв аромат мартенівських печей на палюче сонце Монтеррею - Кубок Девіса: тайванські тенісисти приїдуть до України без свого лідера?
    Джейсон Юнґ проміняв аромат мартенівських печей на палюче сонце Монтеррею
    АТР

    Зірка азійського тенісу знехтував патріотичними почуттями заради заробітків у Монтерреї та Індіан-Веллсі

    6-7 березня 2020 року у запорізькому Палацу спорту «Юність» відбудеться матч плей-оф Першої Світової групи Кубка Девіса Україна – Тайвань.

    Судячи з усього, на цей поєдинок азійський колектив приїде без свого лідера, 119-ї ракетки планети Джейсона Юнґа.

    Вашій увазі – скрін-шот заявки турніру у Монтерреї (Мексика). Він відбудеться того ж тижня, що й зустріч Кубка Девіса у Запоріжжі. У переліку прізвищ не важко помітити славного нащадка Чан Кайші. Зауважимо, що тенісисти не можуть протягом одного тижня заявлятися на два турніри одночасно.

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    Заявка на турнір у Монтерреї

    Другий скрін – заявка кваліфікації «Мастерса» в Індіан-Веллсі (США). На нього Юнґ теж заявлений. Турнір стартує 9 березня. Тобто навряд чи Джейсон полетить з України в США. Навіть, якщо він там гратиме 9-го, а 10 березня.

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    Список учасників кваліфікації турніру в Індіан-Веллсі

    Виходить, Джейсон Юнґ у гонитві за рейтинговими очками і преміальними не лише знехтував інтересами тайванського тенісу, а й втратив унікальну можливість замилуватися видом на Дніпрогес із того місця, звідки колись височів пам’ятник Владіміру Ульянову та почути бій курантів муніципального годинника на мотив саундтреку з «Весни на Зарічній вулиці». Шкода, бо життя одне й іншої нагоди побувати у Запоріжжі в Джейсона може й не бути.

     Читайте також: Марія Музичук збагатилася на шаховому турнірі в США
    теніс Кубок Девіса державна зрада Джейсон Юнґ
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