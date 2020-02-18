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    Еліна Світоліна зазнала другої розгромної поразки поспіль

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    Еліна світоліна встигла попідписувати в Дубаї досхочу м'ячів - Еліна Світоліна зазнала другої розгромної поразки поспіль
    Еліна світоліна встигла попідписувати в Дубаї досхочу м'ячів
    Instagram Еліни Світоліної

    Українська тенісистка перебуває на помітному спаді

    Шоста ракетка світу Еліна Світоліна з України програла на старті турніру із серії Premier у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Дубаї (покриття – хард, призовий фонд – $848 000).

    У 1/16 фіналу Еліна менш ніж за годину програла 52-й тенісистці світу Дженніфер Брейді зі США – 2:6, 1:6.

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    Дженніфер Брейді засмутила нашу тенісну квіточку

    Нагадаємо, що до того Світоліна поступилася в третьому колі турніру в Гуагіні (Таїланд) 84-му номеру світового рейтингу Нао Гобіно із Японії і опустилася в табелі про ранги Всесвітньої тенісної асоціації на дві позиції.

    Додамо, що на турнірі в Дубаї виступатиме також інша українка Даяна Ястремська. Її першою суперницею буде росіянка Вероніка Кудерметова.

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    теніс Еліна Світоліна Дженніфер Брейді
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