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    Даяна Ястремська вела 5:2, але зазнала дошкульної поразки на старті турніру в Дубаї

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    Даяна Ястремська втретє програла Вероніці Кудерметовій - Даяна Ястремська вела 5:2, але зазнала дошкульної поразки на старті турніру в Дубаї
    Даяна Ястремська втретє програла Вероніці Кудерметовій
    Instagram Даяни Ястремської

    Українок на змаганнях в ОАЕ не залишилося

    26-та ракетка світу Даяна Ястремська з України провалила старт турніру із серії Premier у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Дубаї (покриття – хард, призовий фонд – $848 000).

    У зустрічі 1/16 фіналу Даяна в непростому поєдинку програла росіянці Вероніці Кудерметовій (WTA №39) – 7:5, 3:6, 6:7(2).

    Матч тривав дві години і 22 хвилини. У вирішальному сеті українка вела 5:2, але дозволила суперниці виграти чотири гейми поспіль, а в п'ятому відігрувала матч-бол. Врешті, доля протистояння вирішилася на тай-брейку. Там шансів у нашої тенісистки не було Ястремська знову програла Вероніці. Попередніх два матчі цій суперниці вона програла ще в 2016 році.

    У другому колі Кудерметова зіграє з фіналісткою недавнього Australian Open Ґарбіньє Муґурусою з Іспанії (WTA №16). 

    Нагадаємо, що трохи раніше розгромної поразки на старті змагань у столиці ОАЕ зазнала Еліна Світоліна.

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    теніс Даяна Ястремська Вероніка Кудерметова
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