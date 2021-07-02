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    Іспанія в більшості лише в серії пенальті пройшла в півфінал Євро

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    Іспанці стали першими півфіналістами Євро-2020 - Іспанія в більшості лише в серії пенальті пройшла в півфінал Євро
    Іспанці стали першими півфіналістами Євро-2020
    Фото з відкритих джерел

    Швейцарія в другому таймі залишилася в меншості, але дотягнула до серії 11-метрових

    Збірна Іспанії стала першим півфіналістом чемпіонату Європи. Сьогодні команда Луїса Енріке здолала швейцарців. Основний час завершився внічию, а в серії післяматчевих пенальті влучнішою виявилася "червона фурія".

    Примітно, що в основний час голи забивали швейцарці. Закарія вже на початку матчу невдало поставив ногу і став автором десятого автоголу на турнірі.

    Перший гол
    Перший гол

    Після перерви Шакірі відновив рівновагу, але незабаром швейцарці залишилися в меншості. Червону картку за грубий фол отримав Фройлер.

    Другий гол
    Другий гол

    45 хвилин швейцарці терпіли в меншості, дотягнули до пенальті, а там били куди завгодно. Вони не влучили по воротах три рази поспіль. Іспанці схибили двічі. Тож - 1:1 в основний час і 4:2 в серії пенальті.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Іспанія в більшості лише в серії пенальті пройшла в півфінал Євро