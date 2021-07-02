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    Шевченко: В Англії – найкраща збірна в історії, але в України є характер

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    Андрый Шевченко вірить у свою команду - Шевченко: В Англії – найкраща збірна в історії, але в України є характер
    Андрый Шевченко вірить у свою команду
    Фото: УАФ

    Головний тренер нашої збірної хвалить суперників і свою тактику

    Андрій Шевченко провів останню пресконференцію перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 з командою Англії.

    «Ми чудово розуміємо, з ким завтра гратимемо, – сказав Андрій Шевченко. – Англія – одна з найкращих збірних на чемпіонаті Європи, одна з найбільш збалансованих, має чудових виконавців. Хочу відзначити мого колегу Гарета Саутгейта, який зібрав чудовий колектив, і команду, яка грає в сучасний футбол.

    Я взагалі вважаю, що зараз ми спостерігаємо один із кращих моментів в історії збірної Англії. Футбол цієї країни на підйомі. Ми бачили чудовий матч у фіналі Ліги чемпіонів між «Манчестер Сіті» та «Челсі». Які швидкості, яке виконання... Тому на нас чекає важкий поєдинок із дуже сильним суперником».

    Також Андрій Шевченко вважає, що у його команди такоє є козирі.

    «Ми розуміємо, що суперник є фаворитом, але ми також знаємо наші сильні сторони. Ми вже показали на турнірі характер і наші принципи гри, від яких ніколи не будемо відходити. Це такий фундамент нашої команди. Я знаю, що на нас чекає важкий матч, але у моїх гравців є характер. Постараємося його завтра показати.

    Україна заслужила симпатії вболівальників за самовіддачу в цьому турнірі. Я сподіваюся, ці симпатії перейдуть у ще більшу підтримку».

    Матч Україна – Англія розпочнеться 3 липня о 22:00.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Шевченко: В Англії – найкраща збірна в історії, але в України є характер