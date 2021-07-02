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    Шевченко здивував італійських журналістів незнанням української мови

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    Андрій Шевченко незабаром перейде на українську мову - Шевченко здивував італійських журналістів незнанням української мови
    Андрій Шевченко незабаром перейде на українську мову
    Фото з відкритих джерел

    На Апеннінському півострові здивовані тим, що українець не спілкується державною мовою

    Через те, що в українській збірній футболісти і тренери не спілкуються державною мовою, дивуються не тільки в нас, а й в Італії. Дісталося, зокрема, й головному тренеру нашої команди Андрію Шевченку, котрий є одним з найяскравіших футболістів в історії як в Україні, так і в Італії. Граючи в «Мілані», нагадаємо, Шевченко виграв «Золотий м’яч», який вручається найкращому футболісту Європи.

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    Зазначимо, що Андрій Миколайович вільно володіє італійською, англійською та російською мовами. Українською спілкується нечасто, хоча спроби робить. Прес-конференції на Євро-2020 він, як правило, розпочинає на рідній мові.

    Втім, після так званого «мовного скандалу», який виник через те, що наші футболісти наліво і направо роздавало коментарі на мові російських окупантів, гравці швидко почали переходити на державну мову. Зінченко, Довбик і Ярмоленко ведуть свої сторінки в соцмережах вже українською, а Яремчук, Малиновський і Бущан навіть відповідають на рідній мові на запитання на прес-конференціях.

    Шевченко, ймовірно, незабаром перейде на українську. В усікому випадку, він це вже пообіцяв.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Шевченко здивував італійських журналістів незнанням української мови